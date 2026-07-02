El PP argumenta por qué no apoya la Ley de Nietos: "No tiene nada que ver con lo que defendíamos"

El PP ha reclamado este miércoles la comparecencia urgente en el Congreso del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para que dé cuenta sobre la "transparencia y garantía" de la Ley de Nietos ante la "falta de controles y escasa exigencia documental" que, en opinión de los populares, está sufriendo el proceso.

Fuentes del PP han destacado que el partido, según recoge la agencia EFE, va a presentar en los próximos días un conjunto de iniciativas de fiscalización para exigir transparencia y "todo tipo de garantías jurídicas y políticas" al ser "el mayor proceso de nacionalización de la historia" con un censo de 2,6 millones de personas.

Según ha apuntado la portavoz del partido en el Congreso, Ester Muñoz, desde la formación azul sí estaban "de acuerdo con el exilio como criterio", pero no con que "el Gobierno, en una instrucción, reinterpretara la ley y eliminase ese criterio". A su juicio, "lo que ha hecho el Gobierno no tiene nada que ver" con lo que defendían realmente.

Muñoz ha insistido en denunciar la "opacidad" y la "urgencia" con la que, a su juicio, se está aplicando la ley para otorgar la nacionalidad española a descendientes de exiliados españoles y ha explicado que su partido no se opone a concederla a quien demuestre que desciende de exiliados por la guerra o la dictadura, sino que cuestiona la decisión del Gobierno de incluir también en el proceso a otro tipo de emigrantes.

Reclaman datos sobre consulados y expedientes

Es, por esta razón, por la que el PP ha instado al ministro Albares a que dé cuenta, entre otras cuestiones, del funcionamiento de los registros civiles consulares, del sistema de cita previa, de los plazos de resolución de expedientes y del número de solicitudes de nacionalidad recibidas, ya sean aprobadas, denegadas o pendientes.

Asimismo, los populares quieren recabar de la Abogacía General del Estado un informe sobre "la externalización" del proceso llevada a cabo por el Gobierno para el apoyo a los consulados en el procedimiento.

Además, demandan información sobre los consulados más afectados y los medios humanos, materiales y presupuestarios desplegados por el ministerio de Albares, al tiempo que apuntan a los criterios jurídicos y administrativos aplicados en la tramitación de los expedientes y las garantías documentales, registrales y censales.

Ante una posible saturación de los servicios consulares, fuentes del partido indican que el ministro debe explicar en el Congreso las medidas que adoptará el Gobierno.

El PP pone el foco en la empresa cubana Grupo Palco, que gestionará la contratación de personal al servicio del Consulado de España en La Habana, y pide al Gobierno los tres expedientes completos de contratación, que según el PP, suman un total de 1.602.217 euros.