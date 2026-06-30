Hacienda publica la nueva lista de morosos: siguen Isabel Pantoja y Bertín Osborne; vuelven Patricia Conde y Kiko Matamoros

La cantante Isabel Pantoja, la actriz Paz Vega y el cantante y presentador Bertín Osborne permanecen en la nueva lista de morosos con Hacienda, que incluye a 5.853 deudores de más de 600.000 euros a cierre de 2025 y que ha publicado este martes la Agencia Tributaria.

Además de ellos, la presentadora Patricia Conde, tras dos años fuera de la lista, vuelve a aparecer en la misma con una deuda de 714.000 euros; junto con el periodista Kiko Matamoros, que también regresa al listado de deudores con Hacienda tras tres años fuera, con 600.000 euros.

Por su parte, Isabel Pantoja debe a Hacienda 1,3 millones de euros, lo que supone que ha elevado su deuda en 264.000 euros respecto al listado anterior, mientras que Paz Vega, que figura con una deuda de 1,8 millones, la ha reducido en 435.000 euros. Es también el caso de Bertín Osborne, que ha recortado lo que debe al fisco en 30.000 euros, pero aún adeuda 835.000 euros.

Además, aparecen como novedades el Fútbol Club Cartagena (1,25 millones) y el Club Atlético San Lorenzo de Almagro (920.000 euros).

Los grandes morosos bajan a 5.853 en 2025, 144 menos

El número de grandes morosos con Hacienda (aquellos que adeudan más de 600.000 euros y sus responsables solidarios) se situaba al cierre de 2025 en 5.853, 144 menos que un año antes, después de que en el último año hayan abandonado el listado 879 deudores y se hayan incorporado 735 nuevos. La mayoría de los principales morosos con Hacienda eran personas jurídicas (4.742) y, el resto, personas físicas (1.111).

Estos grandes morosos adeudaban a Hacienda 15.432 millones de euros, un 4,4 % menos que un año antes, de los que 12.177 millones correspondían a contribuyentes que aparecen como deudores principales; 2.557 millones a contribuyentes que son tanto deudores principales como responsables; y 698 millones a deudores únicamente responsables.

La Agencia Tributaria ha precisado que, si se eliminan las duplicidades por importes que aparecen atribuidos tanto a morosos principales como a responsables, la deuda se sitúa en 15.364 millones, un 12,2 % más.

Además, 4.288 millones corresponden a deudas en proceso concursal, por lo que su eventual cobro está ligado al propio procedimiento.

Ingresos de 79,5 millones para no salir en la lista

La Agencia Tributaria ha precisado que algunos contribuyentes que cumplían las condiciones para aparecer en la lista realizaron ingresos por 79,5 millones para evitarlo, algunos con abonos antes del cierre de año para reducir su deuda del umbral de los 600.000 euros (42,27 millones) y otros saldando completamente sus deudas tras ser incluidos (37,23 millones).

De acuerdo a los datos de la Agencia Tributaria, 879 morosos que aparecían en el listado de 2024, con una deuda de 1.729 millones, la han abandonado, ya sea por cancelar la deuda, bajarla de 600.000 euros, obtener un aplazamiento o suspensión o por falta de firmeza.

Al mismo tiempo, se han incorporado 735 morosos nuevos, con una deuda global de 1.083 millones.

Los morosos del listado de 2024 han abonado desde junio del pasado año ingresos por 220 millones y los seleccionados para el nuevo listado por 189,97 millones desde el 1 de enero.

En este listado, se han realizado derivaciones de responsabilidad subsidiaria o solidaria a terceros de la deuda de 2.099 morosos, por un importe de más de 2.927 millones de euros.