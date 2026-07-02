Alsina señala la incoherencia del Gobierno después de personarse como perjudicado en el caso de las joyas de Zapatero: "A ver cómo resuelven esta contradicción"

El juez Calama informó esta semana a la Agencia Tributaria sobre las joyas del expresidente Zapatero en la idea de que Hacienda sería la primera interesada en saber si un patrimonio tan notable había sido ocultado y reclamar así lo que le correspondía como parte perjudicada.

Aunque el ministro de Hacienda, Arcadi España, aseguró que no se iba a meter en esas cosas y que correspondía a los técnicos tomar la decisión, la AEAT trasladó su postura a quien habría de representarla en la causa: la Abogacía del Estado. ¿Para qué? Para que ella decidiese si había que personarse o no en la causa de las joyas.

Finalmente, la Abogacía del Estado se va a personar como perjudicada en la causa en la que el juez investiga las joyas del expresidente, según han contado fuentes jurídicas a Onda Cero, que hablan de que la Abogacía va a presentar un escrito que seguirá el criterio trasladado por Hacienda.

Esto supone una "contradicción" para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según explica Carlos Alsina. Mientras él ha comprometido en reiteradas ocasiones su palabra a defender la integridad de José Luis Rodríguez Zapatero, su Gobierno actúa como acusación en la causa de las joyas porque entiende que el Estado ha sido perjudicado por el patrimonio del expresidente: "Esto a la vez que el presidente hasta este momento viene diciendo que Zapatero ha cumplido con todas sus obligaciones y que por eso él está convencido de su inocencia y de que ha cumplido con su integridad moral y las normas".

Pero una de las normas a las que se refiere Sánchez es declarar a Hacienda el incremento patrimonial, así que, asegura el presentador de Más de uno, "a ver ahora cómo resuelven esta contradicción, porque, si Sánchez sigue diciendo que Zapatero ha cumplido con todas sus obligaciones y su Gobierno se persona porque entiende que no lo ha hecho, tenemos un problema más de coherencia".

Sin explicaciones de Zapatero sobre las joyas en su declaración

Cuando la pasada semana Zapatero declaró ante el juez, el exlíder socialista declinó dar en aquel momento explicaciones sobre las casi 80 joyas que la Policía Nacional encontró en una caja fuerte en un registro en su oficina, en la madrileña calle de Ferraz, un asunto sobre el que dijo que hablará en una semana o diez días, cuando solicite una nueva declaración al respecto.

Previamente, el abogado del expresidente había intentado sin éxito posponer esta parte de la declaración al alegar que había tenido poco tiempo para prepararla después de que la histórica joyería Ansorena tasase la semana previa las joyas en 1,3 millones de euros. Una solicitud que rechazó de plano el juez José Luis Calama al considerar que el hallazgo de las joyas se produjo el pasado 19 de mayo, y que había tenido suficiente tiempo para preparar su defensa.

Tras recibir el informe de tasación, el juez imputó a Zapatero un delito fiscal y otro de contrabando ante el origen aún no justificado de las joyas.