Carlota Vizmanos: de Onda Cero a estrella televisiva en Estados Unidos

Hay historias que también explican el alcance de la cantera de Onda Cero. La de Carlota Vizmanos es una de ellas. Catorce años después de compartir redacción en Onda Cero con el periodista Rafa Fernández, ambos volvieron a encontrarse, esta vez en Miami, en un reencuentro cargado de simbolismo con el micrófono verde como testigo.

"Me hace muchísima ilusión, es como una vuelta al pasado", reconoció Vizmanos al volver a sostener el micrófono con el que comenzó una parte importante de su trayectoria profesional.

Después de su paso por Onda Cero, Vizmanos continuó su carrera en Real Madrid Televisión y Televisión Española. En 2017 recibió la llamada de Telemundo para trabajar como reportera en la Copa Confederaciones de Rusia. Aquella experiencia fue el comienzo de una trayectoria internacional que continuó con el Mundial de Rusia 2018, el Mundial femenino de 2019, Qatar 2022 y, posteriormente, con su traslado definitivo a Miami.

Instalaciones de Telemundo | Cedida por Telemundo

"Llevo cuatro años aquí. Presento la Premier League, hago los partidos de Estados Unidos y ahora estamos volcados con el Mundial", explicó durante la entrevista.

El despliegue de la televisión hispana con los derechos del Mundial en Estados Unidos impresiona. Telemundo emite los 104 partidos del torneo y ha movilizado a 14.000 personas en toda la operativa del Mundial, además de contar con 90 talentos entre presentadores, reporteros y leyendas del fútbol. Entre ellos, Gabriel Batistuta, Guti, Maxi Rodríguez, Iván Zamorano, Antonio Valencia, José Pekerman o Dely Valdés.

Las instalaciones de Telemundo durante el Mundial | Cedida por Telemundo

"Estamos al aire desde que te levantas hasta que te acuestas y un poquito más", resumió Vizmanos sobre una cobertura que incluye retransmisiones, previas, programas especiales y conexiones desde todos los estadios del campeonato.

La periodista también destacó el ambiente que se vive en las instalaciones de Telemundo, una de las televisiones más modernas y tecnológicas del mundo, y el objetivo de la cadena de hacer que el espectador "sienta que está viviendo el Mundial en primera persona".

Varios periodistas en las instalaciones de Telemundo durante el Mundial | Cedida por Telemundo

Entre las anécdotas del torneo recordó con humor la inauguración en México, donde tuvo que atravesar una multitud junto a Iván Zamorano, Guti y Maxi Rodríguez. "México es una auténtica locura. Lo estamos pasando increíble", contó entre risas.

La historia de Carlota Vizmanos es también la de un talento surgido de la cantera de Onda Cero que, con trabajo y perseverancia, ha llegado a convertirse en una de las grandes caras de la televisión deportiva en Estados Unidos.