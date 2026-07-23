ATRESMEDIA incrementa los Ingresos Netos hasta los 520,0 millones de euros apoyada en el liderazgo en audiencias y su estrategia de diversificación de ingresos

Atresmedia logra en el primer semestre de 2026 unos ingresos netos de 520,0 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,6%, respecto al año anterior y un Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) de 87,1 millones de euros, una mejora de 2,1 millones de euros respecto al 2025.

El beneficio del ejercicio es 7,4 millones menor como consecuencia, principalmente, del registro en 2025 de intereses de demora del crédito frente a la AEAT con la Sentencia de la Audiencia Nacional favorable a la Sociedad en la demanda sobre la compensación de bases imponibles negativas. Sin este efecto y el de los extraordinarios por participaciones, el beneficio neto después de impuestos hubiera sido ligeramente superior al del primer semestre de 2025.

La inversión publicitaria total, que incluye todos los soportes publicitarios, crece un 3,9% respecto al primer semestre de 2025.

Posición financiera

La posición financiera neta del Grupo es positiva por 70,2 millones de euros, mejorando en 12,1 millones respecto de diciembre de 2025.

En el mes de junio se ha distribuido un dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición, a razón de 0,21 euros por acción en términos brutos, en total 47,3 millones de euros.

Audiovisual

El negocio Audiovisual alcanza unos ingresos netos de 481,2 millones de euros frente a los 468,8 millones de euros obtenidos en 2025, lo que supone un incremento del 2,7%.

Los ingresos netos de publicidad en Contenido Audiovisual en el periodo ascienden a 386,2 millones de euros. Estos ingresos incluyen todos los ingresos publicitarios por comercialización de espacios en los soportes en los que interviene el Grupo (TV lineal, TV conectada, atresplayer, canales digitales, influencers marketing, webs propias y soportes editoriales de terceros).

El consumo de televisión tradicional en España, por persona y día, ha sido en el periodo de 2 horas y 44 minutos de media.

Atresmedia cierra el primer semestre de 2026 con un 25,4% y una ventaja de 2,4 puntos sobre Mediaset (23,0%). De nuevo es el grupo de televisión más visto y lidera 9 semestres consecutivos sobre Mediaset a pesar de tener una cadena menos. También lidera en prime time con un 25,3% de cuota, a 3,4 puntos por delante de Mediaset (21,9%).

En este periodo han pasado por los canales de Atresmedia cada día 16,1 MM de espectadores, lo que también convierte al grupo en el más contactado de la televisión.

Antena 3 es la cadena más vista por noveno semestre consecutivo con un 12,7% de cuota de pantalla. Incrementa su ventaja con Telecinco (8,9%) y en prime time anota un 13,3%, 4,6 puntos por delante de T5 (8,7%).

1er Semestre 2026

En esta primera parte del año, Antena 3 continúa dominando en todos los géneros de la televisión en abierto. Es líder absoluto en información. En junio acumula 78 meses consecutivos con los informativos más vistos. Lidera en todas sus ediciones con un 19,6% de cuota. Antena 3 Noticias 1 es el informativo más visto con un 23,3% y 2.190.000 espectadores, su mejor semestre en 20 años. Antena 3 Noticias 2, el informativo líder del prime time, anota un 18,3% y 2.041.000 espectadores. Las ediciones del fin de semana lideran con un 16,6% y 1.659.000 espectadores. En la mañana mantiene su resultado el magazín informativo Espejo Público (12,0% y 318.000).

Antena 3 domina el entretenimiento, tanto diario como semanal: Pasapalabra y El hormiguero vuelven a arrasar y a ser el concurso y el programa más visto de la televisión. El concurso de Antena 3 se coloca cada día como lo más visto antes del informativo con un 19,1% y 1.771.000 espectadores. Tras las noticias, El hormiguero domina con un 13,7% y 1.699.000 espectadores. Además, acumula 12 temporadas consecutivas de liderazgo absoluto.

En ficción, Sueños de libertad es la serie más vista con un 14,3% de cuota y 1.257.000 espectadores. Este semestre, Antena 3 ha estrenado en abierto nuevas marcas como Perdiendo el juicio (10,0%) y ¿A qué estás esperando? (7,8%).

laSexta (6,0%) se mantiene como cadena privada de referencia en actualidad y amplía su diversidad con la incorporación de dos nuevos rostros. En primavera se une Marc Giró con Cara al show (5,5% y 432.000 espectadores) y Aimar Bretos con La noche de Aimar (4,8% y 371.000).

Entre los programas más vistos de laSexta, Lo de Évole (8,7% y 1.066.000) anota su mejor dato de las últimas cinco temporadas. El intermedio (6,8% y 688.000) es el programa diario más visto de la cadena.

La información y la actualidad son uno de los principales referentes de la cadena y los informativos diarios de laSexta continúan entre las ofertas más competitivas de la tv generalista.

Las temáticas de Atresmedia vuelven a ser las cadenas de referencia en su segmento, y alcanzan en conjunto un 6,7% de cuota de pantalla en el primer semestre, reduciendo su distancia con Mediaset (sin su oferta comercial infantil).

En el negocio Digital, según los datos publicados por Comscore, Atresmedia continúa como el grupo audiovisual líder en consumo digital por 10.º año consecutivo. Alcanza una media de 21,2 millones de visitantes únicos en el periodo enero a junio y se posiciona en el puesto décimo del top 10 de sites más visitados.

Los ingresos de producción y distribución de contenidos, que incluyen principalmente las ventas internacionales de contenidos, los ingresos B2C y B2B de la plataforma SVOD Atresplayer y el negocio del Cine, alcanzan los 53,2 millones de euros frente a los 51,8 millones de euros del año anterior, un incremento del 2,8%.

Atresplayer Premium supera ya los 760 mil suscriptores y se mantiene como la plataforma líder de un grupo audiovisual español, manteniendo su apuesta por el contenido original y exclusivo. Este año ha estrenado series como la segunda temporada de ‘Entre tierras’, ‘La nena’, final de la aclamada trilogía de Carmen Mola o el thriller de Carles Porta ’33 días’.

Las películas de Atresmedia Cine en explotación durante el periodo representan el 61% de la recaudación de la taquilla del Cine Español. ‘Torrente, presidente‘ lidera el ranking general de taquilla en España, tanto de cine nacional como de producciones extranjeras, y es la película más taquillera de la Saga Torrente y la cuarta película española más taquillera de la historia.

En el ámbito internacional, los canales de Atresmedia suman 59 millones de abonados, creciendo un 11% con respecto al primer semestre del año anterior.

Los otros ingresos, procedentes principalmente de eventos, licencias, derechos editoriales y ventas de la plataforma de viajes Waynabox, alcanzan los 42,0 millones de euros, lo que representa un incremento del 62,4% respecto a los 25,9 millones obtenidos en 2025. Este crecimiento se debe principalmente a la incorporación de la sociedad Last Lap dentro del área de eventos del Grupo.

Radio

El negocio Radio alcanza en el primer semestre de 2026 unos ingresos netos de 43,7 millones de euros, frente a los 42,9 millones de euros obtenidos en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un crecimiento del 1,8%.

Atresmedia Radio tiene una audiencia media de 3,2 millones de oyentes. Onda Cero, con 2,3 millones de oyentes, mantiene su posición como tercera opción en el ámbito de las radios generalistas. Con respecto a las radios temáticas, Europa FM registra 0,8 millones de oyentes, y Melodía FM 63 mil.

ASG

Atresmedia ha continuado reforzando su estrategia climática a través del desarrollo de su plan de descarbonización y ha aprobado un proyecto para recalcular su año base y redefinir sus objetivos SBTi en los próximos años. Además, el Grupo ha iniciado la elaboración de su II plan de movilidad sostenible y ha reforzado la colaboración con sus proveedores para impulsar una industria audiovisual más sostenible, mediante la actualización de la cláusula de sostenibilidad de sus contratos y a través de una formación práctica sobre cálculo de la huella de carbono. Además, en 2026, el Grupo se ha adherido al Media Climate Pact del Responsible Media Forum.

En 2026, Atresmedia ha vuelto a ser reconocida como el grupo informativo de mayor confianza en España, según Reuters Institute y la Universidad de Oxford. El Informe 'News Digital Report 2026' vuelve a situar a los medios del Grupo entre las opciones preferidas y más fiables para informarse.

Atresmedia y Fundación AXA han renovado hasta 2032 una alianza histórica que consolida 20 años de compromiso social a través de Ponle Freno y Constantes y Vitales, y Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias han celebrado el 10.º aniversario de Contra el Maltrato, Tolerancia Cero. En este contexto, Ponle Freno ha celebrado la 18ª edición de sus prestigiosos premios y ha anunciado una nueva edición de su circuito de carreras. Constante y Vitales ha lanzado la 12ª edición de sus premios; Luz Verde ha celebrado la 2ª edición de sus premios y Hablando en Plata ha continuado combatiendo el edadismo y poniendo en valor al público senior.

Además, el Grupo ha emitido la campaña 'Preguntes a quién preguntes' que pone a prueba la tecnología para visibilizar la desigualdad hacia la mujer, y 'Contenido Familiar' que enfatiza la importancia de la diversidad familiar en la representatividad LGBTIQ+. Además, la Asociación Española Contra el Cáncer y los servicios informativos de Antena 3, laSexta y Onda Cero han lanzado 'Contra el cáncer, CON TODO' para crear el mayor altavoz informativo sobre el cáncer en nuestro país.

El Grupo ha vuelto a brindar su apoyo al Comité de Emergencia, activado tras los terremotos en Venezuela, contribuyendo a la recaudación de más de 1 millón de euros. En 2026 Atresmedia ha emitido 21 nuevas campañas gratuitas de ONG por valor de más de 9 millones de euros y ha concedido 26 nuevas becas formativas a través de su Programa Becas Capaz.

La Fundación Atresmedia ha celebrado la 5ª edición de 'Efecto MIL' con récord de participación y ha lanzado la 5ª edición de los premios 'Mentes AMI'. Además, en 2026 la Fundación ha estrenado el podcast 'Amor en tiempos de Wifi', para acompañar a las familias en la educación digital de sus hijos e hijas, y ha lanzado, junto a UNICEF España, 'Algoritmo seguro ya', una campaña para exigir responsabilidad y cambios en el diseño de los algoritmos digitales.

En los primeros meses de 2026, el Estado de Información no Financiera y de Sostenibilidad 2025 de Atresmedia ha sido aprobado por el Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas. Posteriormente, el Grupo ha comenzado a trabajar en un nuevo análisis de doble materialidad que servirá de base para la elaboración del próximo Informe. Adicionalmente, el Grupo ha aprobado una nueva Política de Remuneración del Consejo para el periodo 2027-2029 que incluye un nuevo objetivo de sostenibilidad.

Perspectivas futuras

De cara al conjunto de 2026, el Grupo mantiene una visión prudente, aunque más optimista que a comienzos de año. La mejora del entorno macroeconómico y del mercado publicitario está impulsando una mayor confianza de los anunciantes, mientras que la inversión en Audiovisual muestra una evolución más favorable, apoyada por la estabilización del consumo televisivo, la celebración de grandes eventos deportivos y el dinamismo de los sectores con mayor inversión publicitaria. Asimismo, se esperan crecimientos positivos en Radio y Publicidad Exterior.

En este contexto, Atresmedia prevé mantener unos ingresos estables o en ligero crecimiento en perímetro constante. Adicionalmente, tendrá el impacto positivo de la contribución de Last Lap en el año completo y de Clear Channel España, cuya adquisición ha sido autorizada esta misma semana en primera fase por la CNMC. Esta operación constituye un hito estratégico que refuerza la diversificación del Grupo y su posicionamiento en el mercado de publicidad exterior, un segmento con elevadas perspectivas de crecimiento y potencial de creación de valor impulsado por la digitalización.

El Grupo mantiene como objetivo un margen EBITDA en el entorno del 15% y una estructura financiera sólida y flexible, con una posición financiera positiva de aproximadamente 90 millones de euros (deuda financiera de 25 millones de euros considerando el cierre de la compra de Clear Channel), compatible con sus objetivos de crecimiento.

En materia de retribución al accionista, tras el pago del dividendo realizado en junio, el eventual dividendo a cuenta de 2026 se decidirá a final de año, manteniendo el equilibrio entre crecimiento, desarrollo corporativo y remuneración al accionista. Con ello, Atresmedia afronta la segunda mitad de 2026 reforzando la ejecución de su Plan Estratégico y su compromiso con la creación de valor sostenible y rentable.