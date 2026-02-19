Como chatear en otras apps sin salir de WhatsApp: BirdyChat, la primera en integrarse

Más de uno se habrá dado cuenta de esta nueva función de WhatsApp, únicamente disponible en Europa. La conocida aplicación de mensajería instantánea anunció a finales de 2025 que permitirá la interoperabilidad con otras plataformas para que los usuarios puedan comunicarse entre diferentes aplicaciones y compartir mensajes, imágenes, mensajes de voz, videos y archivos, independientemente de la plataforma que utilicen.

La primera en integrarse ha sido BirdyChat, aplicación de contenido profesional diseñada para separar las conversaciones laborales de las personales. Está pensada para equipos, colaboradores y contactos de trabajo, con enfoque en claridad y productividad. La idea es dar a profesionales y empresas un espacio dedicado a comunicaciones de trabajo, ayudando a mantener la atención, reducir el ruido de notificaciones y centralizar las conversaciones.

De esta forma, BirdyChat preserva el contexto profesional al permitir a los usuarios iniciar sesión con un correo electrónico de trabajo, manteniendo la identidad personal y corporativa separadas. Desde la app explican que "todos los mensajes se transmiten mediante cifrado de extremo a extremo, cumpliendo con los estándares de seguridad empresarial sin comprometer la comodidad". Ahora, se convierten en la primera aplicación que se integra dentro de WhatsApp.

¿Cómo utilizar BirdyChat dentro de Whatsapp?

Anuncio de BirdyChat, diseñada para conversaciones laborales. | BirdyChat

En algunos dispositivos aún no se encuentra disponible, pero ya hay muchos que han podido disfrutar de esta nueva función. Esta novedad responde a las obligaciones del Reglamento de Mercados Digitales de la Unión Europea, la cual exige a las grandes compañías facilitar la interoperabilidad entre servicios digitales.

La función no se activa automáticamente, si no que el propio usuario tiene que seguir los siguientes pasos: al abrir la aplicación, ve a Ajustes, entra en Cuenta, pulsa en Chats de terceros, activa la opción y elige las aplicaciones compatibles. De esta forma, podrás disfrutar de las conversaciones que tienes en otras aplicaciones directamente desde una única app.

Aunque de momento, no permiten crear grupos mixtos ni realizar llamadas, esta nueva función permite enviar y recibir mensajes de BirdyChat desde Whatsapp, facilitando la comunicación entre diferentes plataformas.