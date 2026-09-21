Elisa Beni, contundente ante las revelaciones sobre la jueza Biedma: "Esto no se había visto en España desde el GAL"

Las últimas informaciones conocidas sobre los presuntos intentos de apartar a la jueza Beatriz Biedma de la investigación sobre David Sánchez han levantado la indignación de Elisa Beni. La periodista ha valorado en 'Por fin', de Onda Cero, la gravedad de las revelaciones y ha llegado a compararlas con uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de España.

"Esto no se había visto en este país en la vida", ha asegurado Beni al abordar las informaciones sobre los contactos que personas vinculadas al Caso Leire habrían mantenido con un conocido clan de narcotraficantes de Badajoz.

La propia Biedma ha solicitado personarse como acusación particular en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional y, en su escrito, asegura haber tenido conocimiento de la "existencia de contactos" promovidos por el presunto grupo criminal investigado con personas vinculadas a un clan asentado en Badajoz.

Además, 'El Español' publica este lunes, citando a una fuente que asegura haber estado presente en las negociaciones, que el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada habría trasladado al clan de 'Los Rochos' una propuesta para apartar a Biedma a cambio de favorecer el cierre de causas que afectaban a sus miembros. Se trata, por el momento, de una información periodística sobre unos hechos cuya dimensión deberá esclarecer la investigación judicial.

"Esto es mafia practicada sobre los defensores de la ley"

Ante estas revelaciones, Beni ha recordado también los seguimientos y maniobras que se habrían realizado alrededor de la magistrada. "A esta señora la siguieron, hicieron fotos en el colegio de sus hijas e intentaron hacerle un montaje para que pareciera que le estaba poniendo los cuernos al marido", ha señalado.

"Esto no se había visto en la vida, nunca se había visto en este país desde, creo, el GAL", añade la periodista, aunque con un matiz.

"El GAL fue terrorismo de Estado practicado contra presuntos delincuentes", ha indicado, antes de definir lo que, a su juicio, supondrían los hechos ahora investigados: "Esto es mafia practicada sobre los defensores de la ley para impedir que se ejerza la ley".

"Esto es una cosa terrible. Probablemente de las cosas más graves que han pasado en este país", ha añadido.

Beni también se refiere a Peinado

La periodista considera que el magistrado podría emprender ahora acciones judiciales después de las críticas recibidas durante la instrucción del procedimiento que afecta a Begoña Gómez.

"Yo creo que Peinado se va a hinchar a poner demandas, porque ahora que ya ha dejado la instrucción y que ya está fuera...", ha afirmado Beni, que ha defendido que, independientemente de la valoración que se haga de su actuación, era el juez encargado de instruir el procedimiento.

"Este señor, que te guste o no te guste, era el juez de instrucción que tenía que llevar este caso. También le han perseguido, le han insultado, le han vejado", ha sostenido.