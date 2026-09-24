Así son las nuevas estafas por WhatsApp y SMS: las tres trampas de las que alerta la Policía

Con la irrupción de las nuevas tecnologías y sus constantes actualizaciones, los hackers están constantemente al acecho para ver cómo pueden robar los datos de alguien, suplantar su identidad... Es por ello que la periodista de Onda Cero, Blanca Lara, ha comentado en Por fin tres nuevas estafas por WhatsApp y SMS de las que están alertando la Policía y la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC).

"¿Cuántas veces te ha llegado ese mensaje que te ha hecho dudar?", le ha preguntado al presentador del programa, Jaime Cantizano, que ha contado que hace no mucho estuvo a punto de caer. La solución es sencilla: pararse, pensar y verificar si ese mensaje es verdadero. Porque ahora las estafas se sofistican y los hackers se aprovechan del miedo y de la vergüenza.

Estafa a través de las fotos de única visualización de WhatsApp

La Policía lleva avisando varias semanas de una nueva estafa a través de WhatsApp. En este caso, el envío de una fotografía desde un número desconocido que no tienes agregado y que solo puede verse una vez para crear la trampa. "Además la imagen suele contener contenido sensible o comprometedor", apostilla Blanca.

Una vez que la persona la abre, llega un segundo mensaje cargado de amenazas y acusaciones por haber visto la foto. A partir de ahí llega la extorsión, porque el remitente exige dinero a cambio de no delatar a la persona por haber visto el contenido.

En este sentido, Abel González, director del Departamento de Criminología de Udima y vicedecano del Colegio Profesional de Criminología de Madrid, indica: "Lo que están utilizando es el miedo y la vergüenza para que actuemos deprisa. En eso consiste la ingeniería social: miedo, vergüenza y actuar de prisa".

Por eso, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) insisten en que abrir la imagen no significa que el teléfono haya sido infectado o que los delincuentes hayan accedido a las cuentas. "Abrir una fotografía de una sola visualización no significa que esa persona haya estado en nuestro móvil, haya activado nuestra cámara o robado nuestros contactos", subraya González.

La estafa del trabajador bancario

La segunda estafa utiliza las llamadas telefónicas. En este caso, a la víctima la llama una persona que dice trabajar para su banco y le avisa de que ha habido un movimiento sospechoso en su cuenta, un problema de seguridad o que se necesita una transferencia urgente.

Los delincuentes vuelven a usar esa inseguridad y miedo para aprovecharse. Esto es posible porque es muy fácil falsificar el identificador de llamada -caller id spoofing- "de manera clara", ya que el número que llama "puede corresponderse incluso con nuestro banco", explica Abel.

En este caso, la solución más sencilla es no facilitar nunca información confidencial -claves, números de cuenta, códigos de autorización- por teléfono. "Lo más importante es desconfiar, esa es la principal protección", indica el experto.

Las URL que llevan a webs falsas

Otra estafa muy habitual es la de las empresas, bancos, compañías eléctricas o similares que envían mensajes SMS con un link adjunto, que dirige al usuario, al hacer click, a una web falsa (también llamada smishing). Por ello, desde la CNMC han creado el registro de alias con el objetivo de "devolver la confianza al usuario", en palabras de Virginia Rodríguez, responsable del Registro de Alias.

La medida forma parte del plan antiestafas llevado a cabo por el Gobierno y el funcionamiento de este registro, en palabras de Rodríguez, es sencillo: "Todos los SMS que vengan identificados con alias determinados que no estén inscritos en nuestro registro o que vengan de proveedores de comunicaciones electrónicas que tampoco estén inscritos, se tienen que bloquear por los operadores de comunicaciones electrónicas".