El primer aviso: "¿Cuántos están dispuestos a creer a Sánchez después de lo que ya sabemos sobre él?"

En su sección en Más de uno, David Jiménez Torres advierte de que la campaña electoral está poniendo el foco en lo que hizo Sánchez y en lo que podría hacer un Gobierno de PP y Vox, pero está dejando fuera una pregunta clave: qué estaría dispuesto a ceder el presidente socialista para conseguir una nueva investidura.

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