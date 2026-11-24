Última hora del día 12 de campaña electoral, en directo: Sánchez y Feijóo intensifican sus actos en la recta final hacia el 29-N
La campaña electoral entra este martes en su duodécimo día, a solo cinco jornadas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Los principales candidatos afrontan una nueva jornada de actos, mítines y encuentros con distintos sectores sociales para defender sus propuestas y movilizar a sus votantes.
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El primer aviso: "¿Cuántos están dispuestos a creer a Sánchez después de lo que ya sabemos sobre él?"
En su sección en Más de uno, David Jiménez Torres advierte de que la campaña electoral está poniendo el foco en lo que hizo Sánchez y en lo que podría hacer un Gobierno de PP y Vox, pero está dejando fuera una pregunta clave: qué estaría dispuesto a ceder el presidente socialista para conseguir una nueva investidura.
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Bolaños no descarta indultar al exfiscal general García Ortiz: "No está descartado ni indultar ni no indultar"
El ministro de Justicia ha sido entrevistado en La Brújula donde ha hablado de muchas cuestiones de actualidad a falta de cinco días para las elecciones del 29N.
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Quién apoya a Santiago Abascal: así es el perfil del votante de Vox, según el CIS
El último barómetro del CIS señala las características que comparten los votantes de Vox.
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