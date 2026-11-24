Este domingo 29 de noviembre, las elecciones generales deciden el futuro Gobierno de España, así como el Senado para la próxima legislatura. En un tablero político cada vez más fragmentado, PP y PSOE se antojan las fuerzas más votadas, seguidas de Vox y Frente Amplio, según las encuestas y sondeos relativos al 29N.

El objetivo de las formaciones políticas pasa por conocer su electorado y mantenerlo de cada a la jornada decisiva del domingo. Así, en este sentido, el CIS publicó en su último barómetro el perfil mayoritario que se decide por votar a uno u otro partido.

Así es el votante de Vox

El último CIS otorga a Sánchez una victoria como partido más votado con el 33,3% de los votos, seguido del PP de Feijóo (25,5), Vox (18,4%), Frente Amplio (4,7%) y Podemos (1,1%). Vox presenta su mayor fortaleza entre el electorado joven, siendo la primera fuerza más apoyada entre los 18 y los 24 años y prácticamente empatado con el PSOE entre los 25 y los 44 años.

El porcentaje de entrevistados en el CIS que declara voto más simpatía por el Vox es el de 18 a 24 años (23,2%), seguido del 25-34 años (22,5%) y del 35-44 años (23,9%). Así, lidera entre los menores de 25 años y también entre esos grupos de 25 a 44 años.

Además, el CIS señala que el apoyo a Vox entre las mujeres es del 12,3%, mientras que el electorado de clases más bajas apuesta por votar a la formación de Santiago Abascal.

Por municipios, Vox presenta un apoyo bastante homogéneo, aunque pierde fuerza en las grandes capitales.

Comparador de los programas electorales del 29N