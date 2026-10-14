El CIS de Tezanos pronostica una victoria histórica de Sánchez: el PSOE obtendría 12 puntos sobre el PP

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da como vencedor al PSOE en las próximas elecciones generales del 29N con casi 12 puntos sobre el PP en su último barómetro, realizado justo después del desahucio de Maricarmen, que desató una intensa polémica política en torno a la vivienda.

El barómetro de octubre del CIS adjudica al PSOE una estimación de voto del 34%, tres puntos más que en septiembre, mientras el Partido Popular se queda en el 22,2 %, es decir, 3,3 puntos menos que en el anterior muestreo, lo que eleva la ventaja de los socialistas sobre los populares a 11,8 puntos al comienzo de la precampaña.

De esta forma, el PSOE obtendría un total de hasta 152 escaños, lo que le colocaría como primera fuerza política y le otorgaría la posibilidad de volver a gobernar durante cuatro años más. Y es que Frente Amplio conseguiría el 6,1% de los votos, es decir, cuatro décimas más.

Vox se consolida en tercera posición con el 17,1% de voto estimado, lo que supone medio punto más, y Podemos baja seis décimas hasta el 3% de los apoyos, según la encuesta realizada del 1 al 6 de octubre con 5.025 entrevistas.

El crecimiento del PSOE respecto a septiembre

El escenario que vaticina el CIS de Tezanos beneficia de manera clara al PSOE, que crece exponencialmente respecto a las anteriores encuestas. Según el organismo público, los socialistas crecen respecto al mes pasado y pasan del 31% de los votos de septiembre al 34% actual, tres puntos más e incluso por encima del resultado que obtuvieron en las generales del 23J de 2023, con un 31,7%.

Por su parte, el Partido Popular liderado por Alberto Núñez-Feijóo cae más de tres puntos, pasando del 25,5% de septiembre al 22,2% actual. Por ello, la ventaja del PSOE sobre los populares se dispara y alcanza los 11,8 puntos.

Respecto a Vox, los de Santiago Abascal crecen hasta un 17,1%, tan solo medio punto respecto a septiembre, algo insuficiente para 'sujetar' la caída del PP. En cuanto a la izquierda alternativa liderada por Frente Amplio, la coalición mejora sus perspectivas respecto a la estimación de voto de Sumar de septiembre, pasando a tener el 6,1% de los votos, cuatro décimas por encima que el mes pasado.

Sánchez materializa el descontento por la vivienda

Los resultados del barómetro muestran como el líder del Ejecutivo materializaría el descontento de la ciudadanía con el tema de la vivienda. El desahucio de Maricarmen levantó la indignación de miles de personas que, días después, decidieron acampar en la Puerta del Sol en protesta por las dificultades para acceder a un inmueble.

Y es que ni la suma de escaños de PP y Vox bastaría para que la derecha gobernara en conjunto. La predicción del CIS otorgaría al PSOE la posibilidad de gobernar junto a Frente Amplio, ERC y Podemos.

La vivienda, el principal problema de la sociedad

La preocupación por la vivienda ha repuntado 18,2 puntos y se ha anotado un nuevo récord como primer problema de España, superando por primera vez el 55% de menciones en el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de octubre.

De esta forma, acumula ya 21 meses ininterrumpidos como primer problema nacional. La primera vez que se situó en la cúspide de esta lista fue en diciembre de 2024, con un 22,3% de menciones, un porcentaje que no ha hecho más que aumentar. Un año después estaba en el entorno del 40% y el pasado mes de mayo alcanzó su anterior récord, un 48,8%.