¿Alguna vez han escuchado respecto a un tertuliano o un analista todoterreno que es un 'marisabidillo'? ¿En alguna ocasión han oído decir con desprecio de un opinador que es "un sabelotodo" o un "marimandón"?

No, esas lindezas suelen reservarse a las mujeres; es una forma de asombro misógino ante las opiniones expresadas por las señoras. En el fondo están diciendo: ¿Qué hace usted ahí disertando de política, economía, arte, deporte o cultura? Es la memoria muscular del machismo.

El prejuicio alcanza a todas las que están/estamos en la plaza pública, pero tiene una saña específica hacia las mujeres progresistas.

A la misma familia conceptual de las marisabidillas y las sabelotodo pertenece el diminutivo de "callada". Los hombres, si eso, están callados; las mujeres, "calladitas". El diminutivo es el mensaje: reducir la importancia, jibarizar el prestigio, ningunear el criterio.

¿Por qué creen que en Estados Unidos hay una movida para que el voto sea uno por familia? Empezaron con las tradwives, las amas de casa ideales, y ya han llegado a que vote el marido por toda la familia. Por fortuna, Europa aún no ha recorrido ese camino.

Muy buenos días a la buena gente, sobre todo a esa que no se calla ni debajo del agua.

Foto: Onda Cero