El debate a cuatro de RTVE, el último cara a cara de la campaña antes de las elecciones del domingo, ha dejado una frase que ha centrado buena parte de las reacciones. Mientras discutían sobre la gestión de la DANA de octubre de 2024 en Valencia, Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que el Gobierno huyó de Paiporta en el momento de la crisis para a continuación girarse hacia Ada Colau con el dedo sobre los labios y le ha dicho: "Y usted, calladita".

El choque se ha producido hacia las 23:15 horas. Colau acababa de reprochar a Feijóo la actuación del PP con la DANA, y el líder popular ha respondido criticando al Gobierno: "Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta. Y usted, calladita".

Y usted, calladita

La reacción de Pedro Sánchez ha sido inmediata. "¿Por qué habla de calladita, señor Feijóo? Pero bueno, ¿qué machismo es este, señor Feijóo?", le ha preguntado el candidato socialista, que ha exigido "un poco de respeto" hacia la candidata de Frente Amplio.

Feijóo revindica la expresión

Al salir del debate, los periodistas han preguntado a Feijóo por la frase. El presidente del PP ha pedido disculpas, aunque también ha querido zanjar la polémica: "Si he molestado a alguien, por supuesto, lo retiro, pero ya está bien de teatrillo". No obstantes, a su llegado a Génova, el líder popular ha reivindicado la expresión y ha cargado contra las formaciones que componen el Frente Amplio: "Han estado calladitos y calladitas durante todos los años de corrupción".

Colau: "No vamos a estar calladitas"

Colau ha preferido no alargar la polémica cuando le han preguntado cómo había interpretado las palabras de Feijóo: "Yo creo que ya está". Aun así, ha defendido que el debate ha dejado "en evidencia" lo "necesario" que era que hubiera una candidata mujer, y ha replicado al líder del PP: "No nos vamos a conformar y no vamos a estar calladitas".