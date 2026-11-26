El subdirector del tramo magazine de Más de uno, Jorge Abad, llevó este jueves a la sección de Humor uno de los momentos más comentados de la trayectoria parlamentaria de Alberto Núñez Feijóo: el ya célebre "Anotop At". El colaborador anunció que el líder del PP había explicado por fin el origen de aquel tropiezo verbal durante su entrevista con Plex. Una revelación que dio pie a las bromas de Agustín Jiménez, Goyo Jiménez, Paula Púa e Irene Ramírez.

Para poner en contexto a los oyentes, Abad recordó el episodio ocurrido en el Congreso de los Diputados, durante una sesión de control al Gobierno. Feijóo se dirigía a Pedro Sánchez cuando, al llegar al final de su intervención, pronunció aquella expresión que terminó convertida en meme. El micrófono se apagó justo después, cuando se agotó su tiempo de réplica, y el remate de la frase quedó en el aire.

Feijóo explica qué pasó con el "Anotop At"

La explicación que Feijóo ofreció en la entrevista con Plex, y que el equipo de Humor recuperó durante el programa, apuntó a un malentendido con la portavoz del partido en el Congreso, Ester Muñoz. Según relató, le pidió que le avisara cuando quedaran diez segundos para terminar su intervención, tocándole una pierna para indicarle que debía ir cerrando.

Feijóo contó que, en el momento decisivo, sintió que esa persona le tocaba y que incluso le hacía daño. Entonces se giró para mirarla y perdió el hilo de lo que estaba diciendo. El lapsus llegó cuando intentaba rematar su intervención.

"Yo no me fijé en el contador en el tiempo y quería decir Anatomía de un farsante", resumió la explicación reproducida en el espacio. La anécdota convirtió el supuesto aviso para terminar en el inesperado origen del "Anotop At".

Las bromas de los colaboradores: "Se te muere el chiste en los brazos"

La explicación no pasó inadvertida para los colaboradores. El humorista Agustín Jiménez trató de reconstruir el equívoco y bromeó con la posibilidad de que el aviso se produjera en un lugar distinto al previsto: "Se lo tocó demasiado alto", comentó, jugando con el sonido de la expresión que dio lugar al meme.

Su compañero Goyo Jiménez también aportó su particular lectura del episodio y comparó la situación con las fotografías que se hace con los admiradores. "Me pone la mano en el culo y digo: 'Usted sabe que eso ya no es espalda?'", bromeó, antes de enlazar la anécdota con el "Anotop At".

La conversación recuperó así el mecanismo cómico del momento: un político que prepara el remate de una frase, recibe una señal que interpreta de forma inesperada y termina dejando una expresión que se convierte en fenómeno viral. Como resumió Agustín Jiménez, cuando el remate no llega, "se te muere el chiste en los brazos".