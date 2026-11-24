Carlos Alsina trasladó los micrófonos de Más de uno hasta un Centro de Mujeres Jóvenes para conocer de cerca la realidad de nueve mujeres que encontraron en este recurso una oportunidad para escapar de la violencia y empezar una nueva vida. Una visita marcada por los testimonios de las residentes y de las profesionales que las acompañan durante un proceso de recuperación que, como ellas mismas reconocieron, exige tiempo, esfuerzo y valentía.

El centro, gestionado por la Fundación Mariana Allsopp, ofreció a sus residentes mucho más que alojamiento y protección. Allí encontraron atención psicológica, acompañamiento social, formación y herramientas para construir un proyecto de vida independiente. La cocina, convertida en el corazón de la casa, reunió buena parte de las conversaciones, los debates y las experiencias que compartieron las jóvenes.

"No estáis solas": el primer paso para salir de la violencia

Ana, profesional del centro, explicó a Alsina que nueve mujeres convivieron en el recurso mientras desarrollaron sus propios objetivos de formación y empleo. Cada una siguió un programa individualizado, con el propósito de adquirir las herramientas necesarias para vivir de manera autónoma.

La responsable, que acumuló más de 25 años de experiencia trabajando con mujeres jóvenes víctimas de violencia intrafamiliar, sexual y de género, lanzó un mensaje dirigido a quienes todavía no reconocieron que sufrían maltrato: "No estás sola, puedes encontrar una salida y puedes ser feliz y libre".

Belén, psicóloga especializada en violencia de género, incidió en una de las principales dificultades que encontraron las residentes al llegar: la desconfianza. Muchas crecieron en hogares donde sus cuidadores, precisamente las personas que debían protegerlas, ejercieron la violencia y las hicieron responsables de lo que ocurría.

"Ellas han sido silenciadas en sus casas, las culpables de la violencia han sido ellas", explicó. Algunas escucharon durante años justificaciones como "te pego porque te quiero" o "te grito porque quien bien te quiere te hará llorar". Por eso, el centro trabajó para que comprendieran que aquello que vivieron no fue normal y que merecieron siempre un trato digno.

Belén también destacó que las jóvenes encontraron por primera vez un entorno en el que alguien creyó sus historias. Durante los dos años de estancia, las profesionales las empoderaron y les devolvieron el protagonismo que no tuvieron en sus hogares.

La cocina, el corazón de una casa en la que nadie juzga

La convivencia desempeñó un papel fundamental en la recuperación. Las residentes compartieron las tareas domésticas, organizaron los turnos y aprendieron a respetar los espacios y las necesidades de las demás. Pero, sobre todo, encontraron en las conversaciones cotidianas una red de apoyo que reforzó su confianza.

Eva, una de las jóvenes que llevaba apenas un mes en el centro, reconoció que llegó con mucho miedo y con dudas sobre su capacidad para encajar. Sin embargo, agradeció el acompañamiento de las profesionales y el vínculo que construyó con sus compañeras.

"Al final es como una casa con muchas hermanas", resumió. La residente explicó que todas aprendieron a convivir, a establecer límites y a expresar aquello que les molestó sin recurrir a comportamientos que pudieran hacer daño a las demás.

También destacó la importancia de compartir experiencias y escuchar otras realidades. En su opinión, hablar sobre la violencia permitió identificar situaciones que muchas personas normalizaron durante años, desde las humillaciones y los insultos hasta el maltrato psicológico, emocional o económico.

La prevención ocupó igualmente un lugar destacado. Las profesionales organizaron talleres sobre violencia de género y educación sexual, mientras que el equipo interdisciplinar acompañó a las jóvenes durante las 24 horas del día.

"No hay que esperar a que pase una violencia física"

Uno de los testimonios más reveladores llegó de la mano de Amaia, que relató cómo reconoció la violencia que sufrió desde pequeña. La joven explicó que comenzó a experimentar problemas de salud y ansiedad cuando tenía alrededor de 18 o 19 años. Acudió varias veces al médico y recibió una recomendación para acudir a un Centro Asesor de la Mujer, aunque inicialmente rechazó la posibilidad de ser víctima de maltrato.

Durante mucho tiempo, pensó que el problema estaba en ella y no en su entorno. Sin embargo, una terapia grupal le permitió escuchar otras experiencias, reconocer su propia situación y encontrar una red de apoyo que la ayudó a salir de aquel ambiente.

Amaia explicó que necesitó varios intentos para aceptar que debía marcharse. En ese proceso, sus amistades, especialmente otras mujeres, desempeñaron un papel decisivo.

Su mensaje para quienes atravesaron situaciones similares resultó contundente: "Nunca es tarde, se puede salir". También advirtió de que no fue necesario esperar a sufrir agresiones físicas para reconocer la violencia. Los síntomas psicológicos y físicos también pudieron alertar de que algo no funcionó en el entorno familiar o afectivo.

Hiba encontró una salida gracias al deporte y a sus profesores

Otra de las residentes contó que sufrió maltrato intrafamiliar desde pequeña y acoso escolar por motivos racistas. Durante años normalizó ambas situaciones, hasta que comenzó una nueva etapa en el instituto y descubrió que otras familias y otros entornos funcionaron de manera diferente.

La joven explicó que las relaciones con sus nuevas amistades le permitieron comparar su realidad con la de otras personas y comprender que no resultaba normal vivir sin las muestras de cariño y protección que observó en sus compañeros.

El deporte también resultó fundamental en su historia. Uno de sus entrenadores detectó que faltó repetidamente a los entrenamientos y se interesó por lo que ocurría. Cuando conoció parte de su situación, contactó con una profesora de Integración Social y ambos impulsaron los pasos necesarios para que recibiera ayuda.

La residente también reconoció la importancia de los profesionales de la educación pública y de los orientadores de los centros educativos, que aportaron herramientas para detectar situaciones de violencia y facilitaron el acceso a los recursos de protección.

Dos años para recuperar la autonomía y construir un futuro

La estancia en el centro no se limitó a ofrecer seguridad. Belén explicó que el objetivo consistió en preparar a las jóvenes para desarrollar un proyecto vital propio, con formación, empleo y autonomía económica.

La psicóloga destacó que algunas residentes consiguieron ahorrar hasta 20.000 euros durante su estancia, gracias a su esfuerzo y responsabilidad. Para ella, la independencia económica resultó fundamental para evitar que las mujeres permanecieran vinculadas a relaciones de dependencia.

Ana también subrayó que el trabajo preventivo permitió que las jóvenes aprendieran a identificar señales de alerta en sus relaciones. Al abandonar el recurso, reconocieron con mayor facilidad los micromachismos, las situaciones de desigualdad y los comportamientos que podían desembocar en nuevas relaciones violentas.

Las residentes, por su parte, reivindicaron la necesidad de ampliar este tipo de recursos para que más mujeres pudieran acceder a ellos. Eva reconoció que tuvo suerte de encontrar una plaza y aseguró que su vida habría sido muy diferente sin el apoyo recibido.