La caída de un árbol en la avenida de la Meridiana de Barcelona al paso de las participantes en una carrera, la Cursa de les Dones, este domingo en la capital catalana ha dejado a varias mujeres heridas, que están siendo atendidas por los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas.

Protección Civil de la Generalitat mantiene activada este domingo la alerta por fuertes vientos, que pueden superar los 72 kilómetros por hora en puntos del litoral y prelitoral central y sur, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona activó la pasada noche su propio plan municipal de prevención.

La 22 ª Cursa de les Dones de Barcelona ha partido con la participación de miles de mujeres a las nueve de la mañana desde la confluencia de Bac de Roda con la calle de Huelva, en el distrito de Sant Martí, y debía finalizar en las inmediaciones del Parc de la Ciutadella.