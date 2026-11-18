La figura de Marcos Llorente ha vuelto a estar en el centro del foco mediático después de protagonizar un nuevo enfrentamiento con el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

La polémica comenzó después de que el diputado por Frente Amplio defendiera recientemente una propuesta para limitar las grandes herencias en España a un máximo de 10 millones de euros. "Nadie en España va a heredar más de lo que pueda gastarse en una vida. A partir de 10 millones de euros, el dinero va a ir a los servicios públicos".

Su posicionamiento generó que el futbolista del Atlético de Madrid se enzarzara con el ministro a través de las redes sociales cuestionando la medida. "Ahora, el Estado va a decidir cuánto de lo que has construido durante toda tu vida tienes derecho a dejar a tus hijos".

Tras ello, Bustinduy colgó un mensaje en su cuenta de X respondiendo al futbolista convirtiendo la propuesta en una polémica en redes. "Marcos Llorente ve mal que subamos impuestos al 1% de la población que atesora más patrimonio que 18M de españoles juntos. Son recursos para que la sanidad pública te cure si tienes un cáncer de piel, y para la educación pública, para enseñar ciencia, salud y sentido común", escribió.

Lejos de quedar ahí, Llorente ha vuelto a la carga contra el ministro en un extenso mensaje en sus redes donde ha acabado amenazando con abandonar el país.

El intercambio de palabras por redes

La postura del diputado de Frente Amplio ha provocado que Marcos Llorente se pronuncie en sus redes. En una historia de Instagram, el jugador se ha dirigido al diputado para mostrarle su desacuerdo con la propuesta.

"Querido Pablo, no voy a entrar a valorar el odio que tienes dentro porque estaría horas pero vamos a ir por partes. Si de algo carece tu propuesta de limitar a 10 millones las herencias, es precisamente de sentido común", ha afirmado el futbolista.

Según Llorente, no se trata de una simple "subida de impuestos", sino del "robo" o la "apropiación" del patrimonio que se ha ganado una persona con su esfuerzo. Ante la afirmación de Bustinduy de destinar dichos recursos a la sanidad o la educación, el jugador ha respondido con contundencia. "No te preocupes por mi salud ni por mi educación. Tengo criterio propio, me informo y soy perfectamente capaz de pensar por mí mismo. Y no necesito que me insinúes que voy a tener un cáncer de piel para defender tus argumentos".

Un mensaje partidista

En la publicación, el rojiblanco también ha querido dejar un recado acusando al ministro de querer lanzar un mensaje partidista a pocos días de las elecciones generales del 29N. Según ha explicado, a pesar de lanzar "promesas muy bonitas", "una cosa es lo que se promete y otra muy distinta lo que acaba sucediendo".

Asimismo, Llorente ha solicitado una mejor gestión de los recursos que se recaudan y lanza una advertencia dejando la puerta abierta a marcharse fuera de España. "La solidaridad no deberíais enfrentarla con la libertad, el esfuerzo y el derecho a decidir qué hacer con lo que uno ha construido. Y todo esto con cariño, Pablo. Que yo no me enfado, de verdad. Si algún día me tengo que ir, me iré. Es la suerte de no tener dueño. Un abrazo", ha concluido.