"¡Presidente, Obama!", se escucha repetidamente en uno de sus mítines colgados en YouTube. No es Barack Obama pero comparte apellido, así como los nombres de otras figuras destacadas del mundo de la política. "Tengo nombres y apellidos de presidente: Mariano por Mariano Rajoy, José por José Luis Rodríguez Zapatero, Nsue por mi padre y Obama por Barack Hussein Obama", explica al micrófono de Onda Cero.

"Yo soy hijo de un mártir de Guinea Ecuatorial", sostiene Mariano José Nsue Obama, cuya historia no se entendería sin estudiar la figura de su padre, Rafael Nsue Nchama, quien fue consejero de Agricultura y de Bosque durante el mandato de Macías Nguema, primer presidente del país al lograr la independencia de España. Macías y el resto del gobierno fueron fusilados por Teodoro Obiang Nguema, que arrebató el poder a su propio tío y se mantiene al frente de Guinea Ecuatorial desde entonces, con el objetivo de que su hijo Teodorín le suceda en el cargo cuando este muera.

El golpe de Estado perpetrado por Teodoro Obiang Nguema, sobrino de Macías, provocó que la familia de Mariano buscara un futuro mejor en la antigua metrópoli. El protagonista de nuestra historia llegó a España a mediados de los ochenta y, aunque consiguió huir de su país natal, vive anclado en el recuerdo de la muerte de su padre y con un objetivo a futuro: convertirse en el tercer presidente de Guinea Ecuatorial.

Desde entonces, ha dedicado todo su esfuerzo, tiempo y dinero a pegar carteles con la cara de su padre, Rafael Nsue Nchama, en parte por honrar su memoria y, además, en estas fechas tan señaladas, para hacer "campaña electoral".

Muchos carteles y un único objetivo

Nsue Obama tiene claro que va a ser "el próximo presidente de Guinea Ecuatorial". "El destino está a favor mío; aunque parezca surrealista, yo tengo la vista muy larga", comenta. Su obsesión se ha convertido en su único divertimento, hasta el punto de asegurar que "todas las circunstancias me dicen que voy a ser el próximo presidente".

Además de los nombres y apellidos de presidente, como si de señales del destino se tratasen, nuestro protagonista recalca que nació el mismo día y mes que Zapatero y Barack Obama. Aparte de esta correlación, declara: "el número tres me persigue. Soy el tercer hijo varón que mi padre tuvo con su tercera esposa, nací un miércoles, tercer día de la semana". "Lo ha decidido el destino, lo seré, está escrito: voy a ser el tercer presidente de Guinea Ecuatorial", afirma completamente convencido.

Mariano José Nsue Obama no heredó el poder, sino una herida que trata de cerrar devolviendo a su país lo que Obiang Nguema le quitó. Por esa razón, propone renombrar el país con el nombre de su padre, convirtiendo Guinea Ecuatorial en la República de San Rafael Nsue Nchama.

La historia de Mariano refleja la diáspora de los africanos que buscaron un futuro mejor en el viejo continente, pero manteniendo las raíces de su tierra natal. Mariano decidió plasmar sobre el papel esa búsqueda de patria perdida, con la necesidad de mostrar al mundo quién era su padre y advertir de lo que le espera a Guinea Ecuatorial: "La existencia de Guinea está en juego, porque si Teodorín coge el poder, la existencia de Guinea está en juego. Solamente pensarlo ya se me ponen los pelos de punta".

Mantiene que lleva "35 años en la lucha por echar al dictador", luchando con algo muy grande porque "él tiene todo, yo no tengo nada". Solo tiene papel, folios y una idea: empapelar Madrid hasta que todos conozcan su historia. Mariano hace hincapié en la importancia de sus actos, porque cree firmemente que "cualquier lucha es útil aunque parezca que no hay resultado". "Los pioneros a veces no obtienen los resultados, pero plantan la semilla para las siguientes generaciones", recalca.