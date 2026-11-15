Continúa la llegada de cayucos a El Hierro: Salvamento Marítimo asiste a más de un millar de migrantes en siete embarcaciones

La isla canaria de El Hierro recibió este domingo a 1.261 migrantes en siete cayucos y superó por segundo día consecutivo las mil llegadas. Mientras, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado refuerzos de Salvamento Marítimo y nuevas medidas que el Gobierno abordará el martes. De estas siete embarcaciones, cinco de ellas, con 937 personas, desembarcaron en el puerto de La Restinga y otras dos, con 324, en La Estaca, el puerto principal de la isla, en una jornada en la que al menos tres migrantes fueron trasladados al hospital.

Estas siete llegadas elevan a 29 los cayucos y a 3.684 las personas desembarcadas en Canarias desde el viernes. Solo el viernes llegaron 843 migrantes en ocho embarcaciones y el sábado otros 1.580 migrantes en 14 embarcaciones. Ahora El Hierro acumula 96 cayucos en lo que va de noviembre, frente a los 66 que habían llegado durante los diez meses anteriores de 2026.

La mayoría de los migrantes rescatados proceden de Gambia y Senegal

Efectivos de Salvamento Marítimo trasladaron al mismo puerto por la mañana a más de 240 personas, entre ellas 30 mujeres y siete menores, procedentes de Gambia, Senegal y Guinea Conakri, que, según su relato, habían navegado durante siete días desde Bakau (Gambia).

A medio día, se desembarcó a 161 personas, entre ellas 26 mujeres y cuatro menores, una de las cuales fue trasladada al hospital. Los ocupantes de este tercer cayuco, de Gambia, Senegal, Guinea Conakri, Costa de Marfil y Burkina Faso, relataron que habían salido ocho días antes de Brufut (Gambia).

La cuarta embarcación auxiliada llegó a La Restinga sobre las 13:45 horas con 241 personas, entre ellas 26 mujeres y seis menores, de las que dos han necesitado traslado hospitalario. Según sus testimonios, habían navegado durante ocho días desde Banjul (Gambia), y procedían de ese país, Senegal, Mali, Mauritania, Guinea Bisáu y Guinea Conakri.

Sobre las 14:30 horas desembarcaron en La Estaca los ocupantes de otros dos cayucos: uno con 61 personas, entre ellas tres mujeres y 15 menores, y otro con 263, del que no se dispone del desglose ni del punto de salida.

La última llegada se registró a mitad de tarde en La Restinga, con 212 personas, entre ellas ocho mujeres y 18 menores varones, de Senegal y Gambia, que habían partido de Dakar (Senegal) ocho días antes.

Ahora, está previsto trasladar fuera de la isla a unos 900 de los más de 1.600 migrantes que permanecen en los recursos de acogida. Además, sobre la visita del ministro Torres, afirmó que Canarias contará con una tercera patrullera de salvamento tipo Guardamar, cuya llegada se espera entre el lunes y el martes tras un retraso por las condiciones meteorológicas, y que la Comisión Interministerial de Migraciones se reunirá el martes para abordar nuevos refuerzos.