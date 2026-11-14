Cuando las ciudades se olvidaron de las mujeres y nació el urbanismo con perspectiva de género: "¿Esta es la vida que me espera aquí?"

El urbanismo y la arquitectura con perspectiva de género están de actualidad a raíz de la entrevista que el líder de Vox, Santiago Abascal, realizó en La Revuelta, con David Broncano, en la que, durante el bloque referido a la vivienda, el líder político aseguró como una de las causas del problema que hay en España que existía mucha regulación relacionada con la perspectiva de género.

Durante la Mesa de Redacción de Julia en la onda, Marina Martínez Vicens afirma que hay mucha confusión alrededor de este concepto y, por eso, quiere explicarlo.

En España, el crecimiento más fuerte de las ciudades se dio entre los años 50 y los años 70. El documental 'Ellas en la ciudad', de la arquitecta Reyes Gallego, habla de las mujeres que salieron del campo y de pronto se encontraron solas con sus hijos en un piso de la periferia sin tiendas, guarderías, médicos, farolas o espacios comunes de ningún tipo.

"Ahí no había ni caminos ni nada"

"Yo llegué hace 50 años y entré en el piso"; "Todos decimos lo mismo, que cuando llegamos, todo era campo"; "Con mi marido nada más, decía: '¿Esta es la vida que me espera a mí aquí?'"; "Después de ahí, salimos un grupo de mujeres y reivindicamos los centros de salud, la guardería; ahí no había ni caminos ni nada", son solo algunas de las declaraciones que recoge el documental.

Los barrios se construyeron pensando en los hombres que se iban a trabajar

Los barrios se construyeron pensando en que los hombres se iban a trabajar durante todo el día y volver de noche. Pero nadie pensaba que las que se quedaban en un lugar hostil y sin todo lo necesario para el desarrollo de la vida eran las mujeres y los niños. Todo lo que ellas pelearon por tener era necesario incluirlo en el planeamiento urbano y, al incluirlo, se le llama "de género" porque son las mujeres las principales damnificadas de toda esa falta de servicios.

Podríamos llamarle "perspectiva de cuidados", pero venimos de este mundo que estamos explicando, en el que los cuidados son trabajo exclusivo de las mujeres. Han pasado cincuenta años; las cosas han cambiado, pero no lo suficiente.

Las tareas de cuidado son realizadas, estadísticamente, por mujeres

"La vida de hombres y mujeres en la ciudad es muy distinta y de manera muy fundamental, como consecuencia del reparto diferente de las tareas de cuidado. Son tareas que estadísticamente hacen las mujeres y que implican un uso distinto de la ciudad. Y hace falta que el urbanismo atienda eso con tanta importancia como normalmente se concede a otros aspectos, como lo que tiene que ver con la actividad económica", explica Inés Sánchez de Madariaga, arquitecta y urbanista, profesora de la Politécnica de Madrid, experta en urbanismo y género y asesora de diferentes organismos europeos que regulan la materia.

A día de hoy, las estadísticas nos dicen que las mujeres dedican el doble de tiempo que los hombres a las tareas del hogar, se cogen el 80% de las excedencias por cuidados y se reducen la jornada para atender niños o mayores diez veces más que los hombres. Necesitamos hacer todas las tareas en tiempo y un espacio razonables.

Calles transitables, aceras anchas donde un mayor no tenga miedo de tropezar, transporte accesible

"Estamos hablando en primer lugar de calles que sean transitables, de un espacio público que tenga aceras suficientemente anchas donde las personas mayores no tengan miedo de tropezarse, donde se pueda pasar con un carrito de compra y al mismo tiempo cruzarte con otra persona sin tropezar con cosas", asegura. Hay que tener lo necesario para la vida cotidiana y hacerlo compatible con la vida laboral.

"Hace falta que los equipamientos de centro de salud, educativos, etc., comerciales, tiendas que estén en los barrios, pero también hace falta que el transporte colectivo permita acceder a los lugares donde se encuentran los empleos. Para la inmensa mayoría de la gente no están en sus barrios donde viven", explica.

La ciudad de los 15 minutos

De todo eso se ocupa el urbanismo. Podríamos llamarle 'la ciudad de los 15 minutos' también, pero tiene su origen en el género y en las mujeres que utilizan esas ciudades. Es muy importante que el trazado de las calles sea seguro y esté bien iluminado. Hace unos cinco años trascendía el escándalo de un conductor de autobús que hizo bajar a una chica de 16 años porque no llevaba monedas para pagar el billete. No le quiso dar cambio de veinte y la dejó de noche en un polígono. Noelia explica en Julia en la onda lo que recuerda de ese momento:

"Empecé a andar y, como yo vivo por un polígono y era de noche, tampoco había mucha gente en la calle, en ese momento tenía mucho miedo. Creo que ahora también tendría mucho miedo. Gracias a Dios, llegué bien a casa. Recuerdo ese camino con mucha angustia, constantemente con miedo. Me puse a llorar", explica.

Todo esto se regula por ley. En Europa, por el Tratado de Ámsterdam, y en España, por la Ley de Igualdad desde hace alrededor de 20 años. Todas las administraciones tienen que incluirlo. En las Comunidades Autónomas, está en todas, menos en tres, una de ellas es Madrid.

Las cocinas, la otra tarea pendiente: "Prácticamente solo cabe una persona"

Cada vez hay una mayor conciencia y se incluye con naturalidad en los planes de enseñanza de arquitectura. Y ya dentro de las viviendas, los espacios comunes también tienen que ser repensados. Por ejemplo, las cocinas, porque casi todo el parque de vivienda español está construido con las antiguas leyes.

"Son cocinas como de siete metros cuadrados puestas en el peor lugar de la casa, tratadas como un lugar residual, separado de los lugares de estar con un espacio mínimo donde prácticamente cabe una persona, y que aísla a la persona que se ocupa de esas tareas que estadísticamente son las mujeres", explican.

Cambiar también cómo se vincula esa cocina con el resto de las estancias. Para que haya más de una persona trabajando y para que pueda estar a una distancia prudencial de niños y mayores que haya que vigilar o cuidar. Y favorecer también así que todos se impliquen en esas tareas. A Inés Sánchez de Madariaga le sorprende que haya sectores reticentes a todo esto porque incluso favorece lo que tanto dicen defender los conservadores: la natalidad.