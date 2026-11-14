"TikTok me mandaba notificaciones por si me interesaba el directo de una niña pequeña": así destapó Maldita.es los casos de abuso sexual infantil en la plataforma

La investigación de Maldita.es, 'TikTok, el hogar del pederasta' ha destapado un sistema de captación, acoso y explotación sexual dentro de la propia plataforma. El trabajo, difundido tras 35 días de seguimiento, ha identificado 1.183 vídeos de abuso sexual explícito, con casi 48 millones de visualizaciones, y más de 26.000 perfiles potenciales que comentan, comparten o venden ese material. De ellos, 7.700 en español.

Julio Montes, uno de los investigadores, ha explicado en Julia en la Onda que la investigación comenzó con una pregunta: "¿Cómo lo haría un pederasta novato que quiere utilizar TikTok para estas cosas?" Entonces, se dieron cuenta de que el buscador permite buscar términos como "niñas sexy ocho años" y el propio algoritmo fue llevando a los periodistas hacia contenidos de cada vez mayor gravedad.

"Hemos llegado a un momento de la investigación en el que la propia plataforma me mandaba notificaciones al móvil diciéndome que, por el contenido que estás consumiendo, te puede interesar este directo. Y era un directo de una niña pequeña", ha relatado el periodista.

Los directos, uno de los principales problemas

De hecho, según la investigación, los directos son uno de los focos más preocupantes. La normativa de la aplicación prohíbe que los menores de 18 años emitan en directo y que los menores de 13 tengan cuenta, pero Maldita ha documentado a niñas y adolescentes grabando vídeos en directo desde sus casas e, incluso, desde el colegio. "Mientras les están dando clase los profes, ellas y ellos abren directo, se hacen llamadas en medio de clase", ha explicado Montes.

El problema de los directos va más allá y es que, al ser espacios efímeros, es fácil que no queden pruebas y los abusadores intenten convencer a las menores de hacer actos "aparentemente inocentes". Por ejemplo, es el caso de una niña española de diez años que mientras hacía un directo en el jardín de su casa, recibía "referencias sexuales continuas".

En otro caso ,un grupo de niñas de 14 años recibió, según los investigadores, unos 600 comentarios en 20 minutos pidiéndoles acciones sexualizadas a cambio de regalos virtuales de la plataforma.

"Comparar espadas", una de las técnicas

Clara Jiménez Cruz, directora de Maldita, ha sido más específica: "Lo que viene a demostrar la investigación es el fracaso sistémico de TikTok para proteger a los menores". Además, ha criticado las once medidas de protección previstas por la legislación europea para plataformas de gran tamaño porque "juegan a favor de los pederastas".

La investigación también documenta directos de madres con bebés en países como Vietnam y Birmania, a quienes los usuarios piden actos "degradantes" a cambio de regalos de TikTok. Montes ha relatado que, tras visionar uno de esos directos, el algoritmo le mostró diez emisiones similares en una sola mañana y que "en nueve de los diez directos se habla en español".

Entre las tácticas identificadas figura una tendencia conocida como "comparar espadas", mediante la cual adultos se hacen pasar por menores de entre ocho y 14 años para conseguir imágenes sexuales. "Dicen que tienen 11, 12, 13, 14 años y dicen que te quieren ver", ha precisado Montes, mientras Jiménez ha indicado que buscan "comparar las espadas, básicamente". En este sentido, Maldita ha registrado más de 10.000 cuentas que solicitan este tipo de intercambios y denunció una muestra de 35 vídeos.

El Gobierno, a favor de prohibir TikTok

Aunque desde el 10 de noviembre, TikTok ha limitado algunas búsquedas relacionadas con el abuso sexual infantil, Jiménez Cruz ha calificado la medida de "parche" porque "no soluciona el problema de fondo". La ministra de Infancia, Sira Rego, también se ha pronunciado sobre la polémica y ha llegado a plantear la suspensión de la plataforma en España: "Podéis estar seguros de que si dependiera de nosotros, TikTok estaría suspendido desde ayer", una opinión que comparte el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Maldita también ha trasladado el caso a la Agencia Española de Protección de Datos y ha pedido que la Comisión Europea actúe al amparo de la Ley de Servicios Digitales. También la presión empresarial puede añadir un coste económico a la plataforma, porque determinadas grandes empresas han retirado públicamente su publicidad de la plataforma.

En cuanto a cómo deben actuar las familias ante este hecho, Clara Jiménez Cruz les ha trasladado un mensaje: "TikTok ahora mismo no es un lugar seguro para los niños". Por lo que les ha recomendado hablar con los menores sobre los riesgos que implica la plataforma, acompañarles cuando la usen y advertirles de que un adulto puede hacerse pasar por alguien que no es. "Hay que decirle a los niños que porque alguien te diga que tiene tu edad… no la tiene", ha sentenciado.