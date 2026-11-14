Arranca la Navidad en Vigo con el encendido de doce millones de luces

Vigo ha dado la bienvenida a la Navidad con el tradicional encendido de su alumbrado. Un día muy esperado para los vigueses que ha comenzado con un desfile inmersivo de la mano de Disney.

El encendido del alumbrado se ha dado desde la Porta do Sol, donde el alcalde, Abel Caballero, que ha llegado acompañado de Milagros Tolón, ministra de Educación y Deportes, ha protagonizado la tradicional cuenta atrás junto al gran árbol de Navidad. Una cuenta atrás que el alcalde del Concello ha hecho en inglés, castellano y gallego. Un día más que especial para el alcalde del consistorio vigués que, durante sus años de mandato, ha dejado constancia de lo que disfruta de esta época.

Una iluminación con más de doce millones de luces LED

Este año, la iluminación se vuelve a extender por distintos puntos del municipio, con más de doce millones de luces LED distribuidas en unas 500 calles, además de arcos luminosos, figuras tridimensionales y diferentes elementos decorativos. En cuanto al árbol de Navidad, uno de los principales reclamos, ocupa un lugar central en la Porta do Sol, acompañado de un espectáculo de luz y sonido con varios pases musicales diarios.

Una decoración conocida mundialmente que se prolongará hasta mediados de enero y que convierte de nuevo a Vigo en uno de los principales destinos navideños de Galicia.

Un desfile 'de película Disney'

Han sido miles las personas que han acudido a la cita del encendido de luces, pero también al desfile protagonizado por los personajes Disney previo al alumbrado. Este 'parade' ha contado con más de una veintena de figuras gigantes, además de bailarines, patinadores, actores, músicos y portadores de elementos hinchables. Entre los personajes han figurado Buzz Lightyear, Olaf o Los Simpson.

Además, el Ayuntamiento de Vigo ha anunciado que habrá, junto con Disney, una experiencia inmersiva navideña en la calle Policarpo Sanz.