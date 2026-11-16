Apagón mundial este martes 17 de noviembre: todo sobre la supuesta amenaza que se ha hecho viral en redes

España ya sabe lo que es un apagón eléctrico y por tanto, cualquier información relativa a este tipo de incidentes pone en alerta a la población. Recientemente, las redes sociales han difundido un supuesto apagón eléctrico a nivel mundial que afectaría a multitud de países.

Según estas publicaciones, el corte afectaría a la electricidad y al internet de la población y podría prolongarse hasta 72 horas. De ahí que muchas personas hayan comenzado a comprar provisiones para hacer frente a la hipotética emergencia.

Sin embargo, detrás de esta alarma existe un contexto que permite dar explicación a la información y que deja cualquier especulación sobre un apagón en un bulo.

El origen del apagón este 17 de noviembre

Aunque en las redes ha circulado durante los últimos días la posibilidad de que se produzca un apagón a nivel mundial, lo cierto es que existe una explicación razonable que desmiente esta hipotética situación.

Y es que la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos organizarán un simulacro nacional del Sistema de Alerta de Emergencias para comprobar su funcionamiento.

Durante un minuto, las cadenas de radio y televisión, los servicios de cable y los proveedores de satélite interrumpirán su programación habitual para emitir un mensaje de prueba y, después, todo volverá a la normalidad.

"El 17 de noviembre a las 2:20 p. m. ET, FEMA y FCC llevarán a cabo una prueba a nivel nacional del Sistema de Alerta de Emergencia en televisión y radio. Esta prueba, requerida legalmente y programada regularmente, garantiza que los mensajes críticos y que salvan vidas puedan llegar a los estadounidenses cuando más importa durante emergencias mayores", informaban desde sus redes sociales la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias.

Por ello, la interrupción no supondrá que la población tenga que hacer nada. Se trata de una prueba que en ningún caso implicará la interrupción del suministro de energía o la desconexión de internet.

Un rumor extendido en redes

La alerta sobre el supuesto apagón comenzó a circular el pasado 31 de octubre a través de una publicación anónima en X y posteriormente se extendió por otras redes sociales. Tanto se hizo viral que muchos ciudadanos comenzaron a prepararse para el apagón siguiendo las indicaciones de la Unión Europea, donde se recomienda comprar varios productos esenciales para hacer frente a una emergencia.

Se trata de un kit de supervivencia con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas y otros productos básicos que deben ser almacenados para superar casos extremos.

Estos productos forman parte de las medidas generales de prevención ante situaciones excepcionales, como desastres naturales o interrupciones de determinados servicios, aunque nada tienen que ver con esta supuesta amenaza difundida.