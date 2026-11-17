Rodalies ha avisado de que los maquinistas no cumplen con los servicios mínimos desde primera hora de este martes en lo referente a la jornada de huelga convocada para el personal del grupo Renfe en todo el territorio nacional. Explican que circulan el 50% de los trenes cuando los servicios mínimos pactados en hora punta son del 66%, han informado en un apunte en 'X' en el que también recomiendan a los viajeros que utilicen medios alternativos de transporte.

Por otro lado, Cercanías Madrid ha recomendado a sus usuarios buscar medios de transporte alternativos ante las afecciones que sufrirá el servicio ferroviario este martes. En concreto, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible había establecido unos servicios mínimos en Cercanías que serán del 75% en las horas punta --entre las 6 y las 9 horas, de 13.30 a 15.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas-- y del 50% durante le resto de la jornada.

A través de la red social 'X', Cercanías Madrid ha advertido de que el servicio se verá muy afectado durante la jornada de este martes y ha señalado que los últimos trenes de este lunes también podrían registrar incidencias. En este sentido, desde Cercanías Madrid se ha recomendado buscar medios alternativos de transportes. Durante la jornada de huelga de maquinistas del pasado martes, esta red ferroviaria madrileña se vio muy afectada por los paros, con una jornada en la que se incumplieron los servicios mínimos. Según informó Renfe, un 91,87% de los trenes fueron suprimidos y hubo un 2,38% de trenes sin salida, lo que ha afectado a 512.000 personas.

Ante esta situación, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) mantendrá activos todos los recursos disponibles ante las posibles incidencias que puedan producirse en el conjunto de la red de transporte público como consecuencia de una mayor concentración de viajeros en determinados servicios y puntos de la red, han apuntado desde este órgano. El dispositivo se desarrollará de manera coordinada con los operadores gestionados por el Consorcio, Metro de Madrid, autobuses urbanos de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) y autobuses interurbanos, con el objetivo de responder a posibles incrementos puntuales de demanda y evitar, en la medida de lo posible, problemas derivados de la acumulación de usuarios en determinadas líneas, estaciones o intercambiadores.

Asimismo, el CRTM, a través del Centro de Gestión del Transporte Público (CITRAM) realizará un seguimiento permanente de la evolución del servicio de Cercanías y de su posible impacto sobre el resto de los modos de transporte, coordinando los recursos disponibles y adaptando el dispositivo a las necesidades que puedan surgir a lo largo de la jornada. Desde el CRTM se recomienda a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación, valorar medios de transporte alternativos a Cercanías y consultar la información actualizada de los distintos servicios antes de iniciar el viaje.

Nueva jornada de huelga para exigir mayor seguridad en España

El sector ferroviario ha iniciado desde la pasada medianoche una jornada de huelga convocada por la representación sindical en Renfe, Adif y las operadoras privadas Ouigo e Iryo para exigir mayor seguridad en la red española. El Ministerio de Transportes ha establecido los servicios mínimos para esta jornada que durará 24 horas, que fijan un 75 % en horas punta para cercanías, un 72 % en alta velocidad y larga distancia y un 65 % en media distancia.

Renfe informó en un comunicado que, en Cercanías, los servicios mínimos en hora punta (de 06:00 a 09:00 horas, de 13:30 a 15:30 horas y de 18:30 a 20:30 horas) quedan establecidos en el 75 % del servicio habitual. En el resto del día, está previsto que circulen el 50 % de los trenes.

En Media Distancia se establece un 65 % de circulaciones y en Alta Velocidad/Larga Distancia, un 72 % de los tráficos de un día normal. En Mercancías, los mínimos afectan al 26 % del servicio programado.

Por su parte, el operador ferroviario Iryo confirmó que operará este martes el 70 % de sus trenes, mientras que Ouigo anunció la supresión de 10 de los 27 trenes que tenía inicialmente programados.

Los servicios eliminados por Ouigo son: Madrid-Valencia con salida a las 07:15 horas, Barcelona-Madrid a las 07:35, Valencia-Madrid a las 10:27, Madrid-Valladoild a las 10:38 y Valladolid-Alicante a las 13:00 horas. También el Madrid-Murcia con salida a las 16:15 horas, Alicante-Madrid a las 18:00, Madrid-Valencia a las 18:15, Murcia-Madrid a las 19:53 y Valencia-Madrid a las 20:57 horas.

Convoca la representación sindical del sector

Los trabajadores del grupo Renfe están convocados por el comité general de empresa -formado por el Sindicato de Maquinistas Semaf, CCOO, UGT, SFF-CGT, Sindicato Ferroviario y Alternativa Ferroviaria (Alferro)- a esta jornada de huelga para reclamar mayor seguridad tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que causaron 115 muertos.

A esto se suma la convocatoria del comité general de empresa de Adif, compuesto por UGT (4 representantes), CCOO (4), CGT (2), Sindicato de Circulación Ferroviaria (SC, 2) y Sindicato Ferroviario (SF, 1), mientras que el de Renfe lo forman Semaf (5), UGT (3), CCOO (3), CGT (1) y SF (1).

Por su parte, Semaf ha hecho también una propia para este día en las tres operadoras de viajeros (Iryo y Ouigo además de la pública) y en las de mercancías Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway, lo que supone una llamada para cerca de 7.000 maquinistas.