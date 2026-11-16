Condenados Luis Lorenzo y su pareja a 5 y 9 años de cárcel por trato degradante a su tía

La Audiencia de Madrid ha condenado al actor Luis Lorenzo y a su pareja, Arancha Suárez, a cinco años y tres meses y nueve años de cárcel, respectivamente, por delitos de trato degradante, estafa y detención ilegal cometidos contra la tía de ella, Isabel Suárez, de 85 años, que falleció en su casa en 2021.

Así lo acuerda la Audiencia Provincial en una sentencia en la que considera probado que ambos aislaron a la anciana, la sometieron a un trato degradante y anularon su libertad de movimientos.

Un traslado de Asturias a Madrid que acabó en un evidente deterioro cognitivo

Los hechos se remontan al 10 de marzo de 2021, cuando Luis Lorenzo y Arancha Suárez acudieron al domicilio de Isabel en Grado (Asturias) y la convencieron para trasladarse temporalmente a su vivienda de Rivas-Vaciamadrid. La mujer entendía que permanecería allí solo unos días, como había sucedido en otras ocasiones, y que después regresaría a su casa.

Sin embargo, Isabel nunca volvió a Asturias. La sentencia destaca que antes del traslado Isabel llevaba una vida autónoma: se desplazaba sola en tren, acudía al mercado y realizaba sus actividades cotidianas sin necesitar ayuda. Durante los meses que permaneció en Madrid, su estado físico y cognitivo se deterioró progresivamente hasta alcanzar una situación de gran dependencia y vulnerabilidad.

Uno de los episodios más llamativos ocurrió el 17 de abril de 2021. Ese día, la pareja acudió al parque Warner para celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos y dejó a Isabel sola en un restaurante de un centro comercial de Rivas-Vaciamadrid. La anciana permaneció allí desde aproximadamente las 13:00 hasta las 21:00 horas, desoyendo los acusados las llamadas de los trabajadores del establecimiento y de los agentes de la Policía Municipal.

La sobrina aprovechó su deterioro para hacerse con su patrimonio

La condena de Arancha Suárez incluye también un delito de estafa agravada continuada. La Audiencia considera probado que aprovechó el deterioro cognitivo y la situación de dependencia de su tía para obtener un beneficio económico.

En concreto, el tribunal señala que el 7 de mayo de 2021, después de que Isabel hubiera permanecido ingresada en urgencias en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, su sobrina la acompañó a una notaría para otorgar un nuevo testamento a su favor. El documento revocaba el anterior y le otorgaba tanto la vivienda que tenía en Grado como las cantidades depositadas en sus cuentas bancarias.

La Sala considera que Isabel carecía entonces de la capacidad necesaria para decidir libremente sobre su patrimonio. Por ello, declara nulo el testamento y ordena a Arancha Suárez reintegrar a la masa hereditaria 15.097,50 euros, además de los intereses legales correspondientes.

La cuidadora queda absuelta

La sentencia establece distintas penas para los dos principales acusados. Arancha Suárez recibe 18 meses de prisión por el delito contra la integridad moral, tres años y seis meses y un día por estafa agravada continuada y cuatro años por detención ilegal.

Por su parte, Luis Lorenzo es condenado a cuatro años de cárcel por detención ilegal y a 15 meses por trato degradante. El actor queda absuelto del delito de estafa agravada al no apreciar el tribunal pruebas suficientes de que participara en las operaciones bancarias y testamentarias realizadas por su pareja.

La Audiencia también absuelve a ambos del delito de maltrato habitual y de administración desleal continuada. Asimismo, la cuidadora que atendía a Isabel queda absuelta de todos los delitos por los que estaba acusada, al no considerar acreditada su responsabilidad en el trato degradante ni en las deficiencias asistenciales.

La resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.