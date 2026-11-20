Las recientes imágenes del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han generado una enorme controversia entre los sindicatos policiales. Tras un mitin del PSOE en el barrio madrileño de Chueca, Marlaska ha aparecido bailando junto a varios compañeros de partido.

Unas imágenes virales que han sido compartidas por el sindicato Jupol, que ha denunciado la actitud del ministro dos días después de que un policía fuera apuñadado en una comisaría de Medina del Campo (Valladolid).

El agente perdió la vida después de recibir hasta 17 puñaladas, lo que vuelve a colocar sobre la diana las reclamaciones del sindicato policial para hacer que el cuerpo sea reconocido como profesión de riesgo, algo que PP y Vox llevan en su programa electoral. La indignación se produce también puesto que Marlaska aún no se ha pronunciado sobre el fallecimiento del agente, no habiendo trasladado ni siquiera sus condolencias.

El mensaje de Jupol en redes

El vídeo de Marlaska ha provocado que Jupol comparta las imágenes en su cuenta oficial de X denunciando la actitud del ministro 48 horas después de que un agente de la Policía Nacional falleciera en Valladolid.

El vídeo ha ido acompañado de un texto dirigido a Marlaska donde reprochan la omisión del titular de Interior. "Mientras seguimos llorando el asesinato de nuestro compañero Jota, Marlaska ni siquiera ha tenido el gesto de trasladar públicamente sus condolencias ni de desplazarse a Oviedo", comienzan explicando.

Bajo el lema "Marlaska bailando y los policías llorando", el sindicato carga contra Marlaska por "no tener nada mejor que hacer que salir a bailar en plena campaña electoral" después de que uno de los suyos perdiera la vida.

Además, destacan las exigencias que vienen planteando en los últimos años y que no se están cumpliendo. "Un ministro que sigue negándonos el reconocimiento como profesión de riesgo y una jubilación digna para todos. Nos parece una auténtica falta de respeto hacia los policías nacionales y guardias civiles".

"Jubilación digna ya para todos, sin dejar a nadie atrás", concluye en su mensaje.

Policía Nacional y Guardia Civil reclaman en la UE el reconocimiento

El sindicato Jupol y la asociación profesional de la Guardia Civil Jucil vienen reclamando el reconocimiento de la profesión de riesgo desde hace varios años. Recientemente, ambos sindicatos se presentaron en el Parlamento Europeo para exigir dicho reconocimiento y una jubilación digna para la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Ambas organizaciones llevan meses denunciando que el Gobierno español mantiene bloqueadas sus reivindicaciones laborales y profesionales, por lo que decidieron trasladar sus demandas a las instituciones europeas.

Desde Jupol y Jucil subrayan como existe un "abandono" y una "discriminación laboral" por parte de Grande-Marlaska tras la última publicación en el BOE que regulaba la jornada laboral de las Fuerzas Armadas y en la que no se les prestaba la atención suficiente.