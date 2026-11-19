El periodismo atraviesa un momento delicado. La inmediatez, la velocidad y la polarización política han creado un escenario en el que la competencia por captar la atención de los lectores condiciona buena parte de las decisiones editoriales.

Tanto es así que los límites entre información y opinión están comenzando a desaparecer. Lo que siempre ha sido un pilar fundamental dentro del periodismo, en la actualidad se está convirtiendo en una frontera fácil de traspasar.

Esta "transgresión" se presenta como algo preocupante, tal y como expresa Arturo Pérez Reverte en una entrevista en El Hormiguero. El escritor y académico de la Real Academia Española (RAE) Arturo Pérez-Reverte lanza una crítica al rumbo que está tomando el periodismo en la actualidad.

En una entrevista en El Hormiguero, el autor denuncia la creciente confusión entre información y opinión en los medios de comunicación y advierte de las consecuencias que esta tendencia puede tener para la credibilidad de la prensa y el funcionamiento de la democracia.

La desaparición de la información objetiva

Si el periodismo un día se basaba en la objetividad y el análisis crítico de la información, hoy dista mucho de todo aquellos. Es por eso que Pérez-Reverte, con una trayectoria de 21 años dentro de la profesión, considera que el periodismo ha ido abandonando una de sus principales funciones: contar lo que sucede para que sean los lectores quienes extraigan sus propias conclusiones.

El escritor destaca como las tertulias televisivas y radiofónicas han provocado este cambio, puesto que se trata de formatos que extienden las valoraciones personales de los periodistas, aún cuando su función debería ser preguntar e informar. "El periodista se ve como obligado a opinar. La tertulia televisiva y radiofónica ha hecho mucho daño en ese sentido", explica.

La opinión, un espacio reservado

Durante su intervención, Reverte cuenta como en su época la opinión era una cuestión adjudicada a aquellos con una trayectoria consolidada como para tener la legitimidad de opinar.

Gracias a establecer estos criterios, los lectores podían distinguir fácilmente entre una noticia y un artículo de opinión, y tenían la posibilidad de pasar directamente a otra página si no estaban interesados en la valoración del autor. "Opinaban los editorialistas, gente que por su trayectoria intelectual, por su formación, habían pasado los filtros".

Sin embargo, considera que esa distinción se ha ido perdiendo hasta el punto de que cualquier periodista siente la necesidad de expresar su criterio, independientemente de su experiencia o de la función que desempeñe dentro de un medio de comunicación.

"Ahora todo el mundo opina, entonces claro, hasta el becario más recién llegado se ve en la obligación y en la ambición de decir su opinión". Una dinámica que, en su opinión, está contribuyendo a desdibujar las diferencias entre los géneros periodísticos y a perjudicar el ejercicio de la profesión.

El periodismo, el único contrapoder real

Más allá de la transformación de los formatos informativos, Pérez-Reverte pone en el foco en las consecuencias de la pérdida de objetividad. El escritor considera que una prensa libre, crítica y rigurosa resulta imprescindible para controlar el poder político y evitar que los dirigentes actúen sin rendir cuentas.

"Un periodismo equilibrado, objetivo, es fundamental para una democracia, es el único contrapeso, el único contrapoder real que existe", afirma.

En este sentido, defiende que los periodistas deben mantener una posición independiente frente a los responsables políticos y ejercer su labor de vigilancia sin dejarse arrastrar por las disputas partidistas. "Tienen que tenernos miedo".

Por último, el escritor advierte del desprestigio de los medios de comunicación y la pérdida de influencia de la prensa. A su juicio, la combinación de opinión, parcialidad y posicionamiento político está debilitando la confianza de los ciudadanos en el periodismo.