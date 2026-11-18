El actor Javier Bardem, preguntado por su preferencia ante el resultado de las elecciones generales del próximo 29N, ha revelado que quiere que gane un Gobierno "progresista" que respete "los derechos de las mujeres, el acceso a la vivienda, el derecho a la educación y sanidad pública". El actor, que se encontraba en la presentación de su debut teatral con '¡Chejov Chejov!' en Madrid, ha defendido la necesidad de proteger "los derechos sociales y los servicios públicos" y que permita a quienes menos tienen a "vivir una vida digna".

Bardem, en su respuesta, ha considerado que el clamor popular, en referencia a las protestas que ha habido en los últimos meses, "son necesarias" pero que, a veces, este clamor queda empañado por las acciones de "unos individuos" que no tienen nada que ver con las protestas. "Son los que se llevan los titulares y no ayuda a que el mensaje se transmita bien", ha afirmado Bardem en relación a las formaciones políticas.

¿Qué espera Bardem de las elecciones?

En su declaración, Bardem ha dicho que, tras las elecciones del 29N, quiere un gobierno que respete, como se ha dicho, los derechos sociales. "Creo que todos los que estamos aquí es lo que deseamos pero, evidentemente, hay partidos políticos que no defienden esa filosofía", ha afirmado Bardem ante su argumento de tener en cuenta a la hora de votar que un partido tenga que defender lo "público".

A su juicio, Bardem ha indicado que el resultado "depende de nosotros", y ha animado a la ciudadanía a votar: "Depende de nosotros que el domingo 29N vayamos y ejerzamos nuestro derecho al voto y a un voto útil". Bardem ha informado que un voto útil, para él, es aquel que defiende "los derechos sociales y públicos". "Eso es lo que espero, otra cosa es lo que pase y, con lo que pase, pues lidiaremos como hemos lidiado toda la vida", ha concluido Bardem en su declaración.