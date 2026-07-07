Javier Bardem muestra su orgullo por una España "plural y progresista" y explica en qué consiste el patriotismo: "Esa es la España que merece ser defendida"

El actor español Javier Bardem ha compartido en sus redes sociales una fotografía en la que aparece dentro de un coche luciendo la camiseta de la selección española. La publicación llega después de las numerosas críticas que recibió por no llevar una prenda o símbolo de apoyo a España durante sus asistencia al partido contra Austria.

La imagen va acompañada de un texto en el que explica lo que significa España para él y reivindica su orgullo por una España "plural y progresista". El actor publicó este texto antes de su aparición en las gradas del estadio de Dallas (EE.UU), donde presenció la victoria de España contra Portugal en los octavos de final del Mundial de 2026.

Su visión del patriotismo

En su mensaje, Bardem defiende que "en esta España de colores tan vivos cabemos tod@s", y añade que apuesta por "una España donde todas las personas con independencia de su origen, lengua, cultura, identidad sexual o creencias, puedan sentirse parte de un proyecto común basado en la igualdad, justicia social y el respeto mutuo".

El actor aclara que la diversidad no debe de entenderse como un elemento de división, sino como una fortaleza que enriquece al país. En ese sentido, reivindica una España "plural y progresista que apuesta en la democracia, en la cultura como herramienta de libertad y en la capacidad de la sociedad para construir consensos sin renunciar a la diversidad de opiniones".

El intérprete explica que ser progresista implica defender "la educación pública de calidad, la sanidad universal, el acceso a una vivienda digna, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la protección de las minorías, la lucha contra cualquier forma de discriminación y un modelo de desarrollo que sea compatible con la justicia social y la sostenibilidad ambiental".

Para concluir su reflexión, Bardem asegura que el patriotismo "no consiste en imponer una única forma de entender el país, sino en trabajar para que todas las personas puedan vivir con dignidad, libertad e igualdad de oportunidades". Y finaliza aclarando la España que debe de ser defendida: "una España abierta, inclusiva, cultural y socialmente fuerte y profundamente democrática".