Mbappé responde al vergonzoso comentario racista de una senadora de Paraguay: "Es despreciable e indigna de su cargo"

Kylian Mbappé ha respondido al comentario racista publicado por la senadora paraguaya Celeste Amarilla después del partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Francia y Paraguay.

El encuentro, que terminó con victoria francesa por 1-0 gracias a un gol del delantero del Real Madrid, estuvo marcado por la enorme tensión sobre el césped. Mbappé fue objeto de numerosas faltas durante el partido y, tras el pitido final, protagonizó un polémico encontronazo con el portero paraguayo Orlando Gill, al que no estrechó la mano cuando este trató de felicitarle. El guardameta terminó lanzándole el balón por la espalda.

Tras el encuentro, Celeste Amarilla publicó un mensaje en redes sociales cargado de insultos y referencias racistas contra el futbolista francés.

"Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el Senado y no pasa nada!!!", escribió la senadora paraguaya.

La respuesta de Mbappé ha llegado tras el revuelo del vergonzoso comentario. El capitán de la selección francesa ha publicado un tuit en el que condenan las palabras de Amarilla que no representan al pueblo paraguayo.

"Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo", comienza el comunicado difundido por el delantero.

Mbappé continua defendiendo la imagen de Paraguay y el papel realizado por su selección durante el torneo.

"Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron durante esta Copa del Mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país."

El francés cierra su mensaje con una firme condena al racismo: "Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo."