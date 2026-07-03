El comentario de un cargo de Podemos sobre el hermano de Lamine Yamal: "Quiere más a España que los patriotas de pulserita de PP y Vox"

La selección española de fútbol ya está en octavos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo. La Absoluta arrolló a Austria con un resultado a favor de 3-0 y certificó su billete a la siguiente ronda. Sin embargo, la victoria de España no fue lo único comentado durante la noche de ayer.

Y es que una de las imágenes de este Mundial la dejó el hermano de Lamine Yamal con la celebración del segundo tanto de Oyarzabal, que ponía el tercero en el marcador. Keyne, que acostumbra a estar presente en muchos de los partidos que disputa su hermano, celebró el gol de manera efusiva, algo que captaron las cámaras.

Rápidamente, el vídeo se hizo viral por redes sociales y multitud de usuarios comentaron de manera positiva la felicidad del pequeño por ver a España triunfar. Tal fue la repercusión que el exdiputado de Podemos, Víctor Egía, comentó el vídeo en sus redes y levantó la polémica.

Un diputado de Podemos inicia la polémica

Tras la victoria de España, las redes se inundaron de comentarios haciendo referencia al vídeo de Keyne, el hermano de Lamine Yamal. Uno de esos comentarios llegó por parte del Secretario de Comunicación de Podemos, Víctor Egía, que mezcló la política con el fútbol.

A través de su cuenta de X, Egía aseguró que el hermano de Lamine había provocado una supuesta lluvia de comentarios racistas. "Esta imagen de Keyne, el hermano de Lamine Yamal, celebrando el segundo gol de Oyarzabal, ha reventado el racistómetro", escribió.

No suficiente con ello, el exdiputado acabó escribiendo que Keyne sentía más los colores de España que los votantes de PP y Vox, en un episodio más donde el fútbol y la política se mezclan sin sentido: "Quiere más a España este niño que todos los patriotas de pulserita de Vox y el PP juntos", concluyó.

Las palabras de Lamine sobre su hermano tras el partido

Concluido el duelo entre España y Austria, Lamine Yamal, que fue nombrado MVP del partido, fue preguntado por su hermano. La estrella de la selección no dudo en contestar, asegurando que Keyne es un pilar fundamental en su vida: "Mi hermano es todo para mi. Es como si fuera mi hijo. Estoy enamorado de él", destacaba Yamal en rueda de prensa.

Unas palabras que han emocionado a los aficionados españoles, que ya piensan en los octavos de final como siguiente objetivo. La victoria ante Austria parece haber insuflado ilusión y confianza en que la Copa del Mundo es posible. España es una de las grandes favoritas para llevarse el trofeo, y la actuación de ayer lo corrobora. Tan solo cuatro partido separan a España de conseguir la que sería la segunda estrella.