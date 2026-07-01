OBITUARIO

Muere Gabriel Relaño, periodista de Antena 3

Sandra Golpe, entre lágrimas y con la voz entrecortada, lo comunicó ayer en el informativo. El redactor de Antena 3 había recorrido el Polo Norte, zonas de conflicto, desiertos y los rincones más diversos del mundo.

ondacero.es

Madrid |

Gabi

Desde su casa, su cadena, han despedido a Gabriel Relaño, periodista y redactor de Antena 3 desde hacía casi 30 años. La muerte repentina de Relaño ha dejado "al equipo roto", como describía Sandra Golpe anoche en el informativo: "Es muy difícil para nosotros decirle adiós de repente".

Así lo contaba la presentadora, con la voz entrecortada y al borde de las lágrimas, quien explicaba que él prefería describirse como un "contador de historias" más que un periodista.

Una vida dedicada a lo que más le gustaba

Nacido en Marmolejo (Jaén), creció entre Málaga y Las Palmas de Gran Canaria. Encontró su vocación muy pronto y, como cuentan desde Antena 3, le tocó "la lotería de poder trabajar en lo que me gustaba".

En Antena 3 Noticias encontró el espacio desde donde contar la realidad. Amaba la cultura, disfrutaba del periodismo social y encontraba en el reportaje de investigación una de sus mayores motivaciones.

Recorrió el mundo con su actitud dicharachera, llegando hasta rincones inimaginables: celebraciones, fiestas, zonas de conflicto, desiertos o el Polo Norte. "Gabi, como le llamábamos en la redacción, nos ha dejado de forma repentina. En sus 30 años de carrera demostró su gran creatividad, tenía una voz propia y un gran amor por nuestro oficio de contar noticias", explicaba Sandra Golpe.

Gabriel Relaño deja dos hijos de 18 y 21 años, una familia y una redacción completamente rota por su muerte. "Se va una gran persona y un periodista, les aseguro, espectacular. Un abrazo inmenso desde aquí, de parte de toda esta redacción, para su familia. Gabi, te queremos", ha concluido Golpe, conteniendo las lágrimas.

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