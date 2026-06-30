Zarzuela publica sus cuentas anuales y desvela cuánto cuesta sostener a la Familia Real

La Casa del Rey publicó este martes sus cuentas anuales de 2025, auditadas por el Tribunal de Cuentas, de las que se desprende que a 31 de diciembre del año pasado el Palacio de la Zarzuela había destinado 9.390.116,95 euros al sostenimiento de la Familia Real y la Casa de Felipe VI, realizando "inversiones relevantes" para la modernización de la tecnología y las comunicaciones seguras de la institución, para lo que tuvieron que recurrir a sus "ahorros" ante la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.

Así lo trasladaron fuentes de la Casa del Rey, que recordaron que el Tribunal de Cuentas ha auditado las cuentas de la Casa por tercer año consecutivo "y, por tercer año consecutivo, de forma favorable". La publicación de las cuentas anuales y de la ejecución presupuestaria responde al compromiso de transparencia de la institución, que se plasma en el art.17 del Real Decreto 434/1988, indicaron.

La cuantía asignada por los Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2021 fue de 8.431.150 euros también en 2025, a esa cantidad se añadieron 983.403 euros del fondo de remanentes presupuestarios de la institución para atender proyectos "estratégicos e inaplazables", especialmente en el ámbito de las tecnologías de la información, las comunicaciones seguras y el Plan estratégico para la financiación de los desarrollos de los sistemas de información.

Según las cuentas publicadas, el presupuesto de la Casa de Felipe VI concluyó 2025 con unas obligaciones reconocidas netas que ascendieron a 9.390.116,95 euros, con un remanente positivo de 24.436,05 euros, "lo que refleja un alto nivel de ejecución presupuestaria (99,74%)".

Transformación digital y modernización de la Casa Real

El resultado económico patrimonial de la Casa Real recoge la inversión realizada para la transformación digital y modernización de Zarzuela y el Plan estratégico 2025-2026 de desarrollos de sistemas de información, así como las actualizaciones retributivas en línea con el Real Decreto Ley 14/2025.

La Casa de Felipe VI destinó de sus ahorros 983.403 euros en 2025 y 2.481.798,50 euros en 2024. Como consecuencia, el resultado neto patrimonial del año 2025 fue de 719.334,93 euros negativos, en su mayor parte, por el reflejo contable de las amortizaciones. En 2024, el resultado económico-patrimonial contable fue de 99.591,80 € negativos.

Gastos de personal y conclusión del tribunal

El capítulo 1 de Gastos de Personal supuso el 52,44% del total, ascendiendo a 4.924.631,64 euros. La partida relativa a los gastos corrientes supuso, por su parte, un total de 3.085.034,64 euros (32,85%).

El informe del Tribunal de Cuentas indica que la institución ha llevado a cabo una auditoria siguiendo la normativa reguladora de la actividad para el Sector público de la que se desprende que las cuentas anuales "expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Casa de Su Majestad El Rey a 31 de diciembre de 2025".

En el ejercicio 2025 la fuente principal de ingresos de la Casa fue la asignación fijada en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados en los ejercicios 2024 y 2025, por una cantidad de 8.431.150,00 euros, que es distribuida libremente por Felipe VI.

La auditoría también recoge que el 23 de diciembre de 2025 el Consejo de Ministros aprobó una transferencia de crédito por importe de 250.000 euros a la Sección 01 de los Presupuestos Generales del Estado con la finalidad de financiar los incrementos en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Dicha cuantía fue recibida en la cuenta de titularidad de la Casa de Su Majestad el Rey en el Banco de España el 5 de enero de 2026, constando como derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2025.

El 7 de enero de 2026 se acordó su imputación al presupuesto de 2026. Adicionalmente en 2025 se han recibido ingresos financieros por una cantidad de 146.623,84 euros correspondientes a intereses de cuentas corrientes y otras operaciones ordinarias del ejercicio.