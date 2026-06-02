YA TIENE EL DIPLOMA DE CAZADOR PARACAIDISTA

Salto histórico en paracaídas de la Princesa Leonor

La Princesa de Asturias ha realizado varios saltos en paracaídas dentro de su formación militar , uno de ellos nocturno, hasta obtener el diploma y el distintivo de Cazador Paracaidista.

Paco Paniagua

Madrid |

No lo hicieron ni su padre, el Rey, ni su abuelo el rey Juan Carlos. La Princesa de Asturiasha concluido el Curso Básico de Paracaidismo en la Escuela Miliar de Paracaidismo Méndez Parada, situada en la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia). Es un complemento a la formación militar que realiza en la Academia General del Aire y del Espacio.

La princesa de Asturias en su primer salto en paracaidas
La princesa de Asturias en su primer salto en paracaidas | Casa de Su Majestad el Rey

Junto a cerca de medio centenar de compañeros de la AGA, la Princesa Leonorse ha capacitado para poder realizar saltos paracaidistas en modo automático, al igual que hacen, a través de este Curso Básico de Paracaidismo, otros miembros de distintas unidades con capacidad paracaidista tanto en el Ejército del Aire y del Espacio, como del Ejército de Tierra y de la Armada y de la Guardia Civil, informan fuentes de La Zarzuela.

La Princesa de Asturias se tira en paracaídas
La princesa Leonor en un salto histórico en paracaídas.

Las imágenes facilitadas por la Casa del Rey y por el Ejército del Aire y del Espacio, muestran a la princesa en plena instrucción preparatoria para el pimer salto en paracaídas en modo automático. También otros posteriores -incluido uno nocturno- realizados todos durante el mes de mayo.

La princesa Leonor salta en paracaídas por primera vez en su vida
La princesa Leonor salta en paracaídas por primera vez en su vida | Casa de Su Majestad el Rey

Como conclusión a este Curso Básico de Paracaidismo en la Base Aérea de Alcantarilla, la Princesa Leonor junto al resto de sus compañeros recibió el diploma y el distintivo de Cazador Paracaidista.

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