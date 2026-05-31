Un investigador expone en La rosa de los vientos las claves para identificar sueños lúcidos: "Somos conscientes de lo que vivimos"

Los sueños lúcidos son experiencias conscientes durante el sueño donde la persona mantiene su identidad, memoria y capacidad de decisión. A diferencia de los sueños normales, en los lúcidos el soñador elige lo que sucede. El mundo de los sueños, los reales y los oníricos, forma parte de nuestra biografía personal.

Según apunta el investigador David Suárez en La rosa de los vientos, "pasamos un tercio de nuestra vida en sueño y durmiendo. En ese periodo de sueño ocurren muchas cosas maravillosas para muchas personas; otros ni siquiera recuerdan sus sueños".

Claves para identificar sueños lúcidos

En el sueño lúcido "mantenemos nuestra identidad, nuestra historia, nuestra memoria. Es una vivencia consciente en ese estado". En un sueño normal "las cosas no suceden, pero en un sueño lúcido nosotros elegimos lo que nos pasa porque somos conscientes del tema, de lo que allí sucede y de lo que vivimos".

De hecho, el experto asegura que hay quienes consideran que "el sueño que cuenta Don Quijote en la cueva de Montesinos es un sueño lúcido tal y como lo relata", por lo que "quién sabe si Cervantes tuvo algún tipo de experiencia de este tipo".

Sueño lúcido vs. viaje astral

Preguntado por la diferencia entre el sueño lúcido y el viaje astral, Suárez apunta que "son lo mismo", aunque admite que hay quienes los definen como conceptos distintos. "El término de sueño lúcido surge en el ámbito académico y el de viaje astral en el mundo del ocultismo". Esto podría ser una de las razones que invitan a forzar una diferenciación entre ambos, aunque realmente sean lo mismo. "Digamos que la diferencia es que con el viaje astral está la percepción de que es real, de que uno parece que sale de su cuerpo, que es como una proyección; se hace al acostarse en la cama. Y el sueño lúcido más bien consiste en despertar con una serie de técnicas a lo largo de la noche en el sueño, pero al final la experiencia es la misma".

En cualquier caso, "las cosas que hacemos en un sueño lúcido son mucho más intensas que las de la realidad. Hacer cosas cotidianas, como pueden ser comer o tocarse la piel, es mucho más intenso", asegura el experto. "Los sentidos de lo que ha descubierto la psicología moderna se intensifican muchísimo en la experiencia lúcida del sueño".

Otro de los temas interesantes que se desprende del mundo de los sueños es que "se encuentran respuestas a cosas muy concretas, a dudas personales". De hecho, existe una relación más directa "con nuestra parte más interior", por lo que "descubrimos hechos". Y es que, "mientras nuestro cuerpo duerme, nosotros disfrutamos de esa otra realidad" que brinda el sueño lúcido "haciendo muchas cosas".