Julia Otero y su Gabinete reaccionan a la retirada del nombre de Serrat de un edificio público de Algete: "Una catetada"

El Ayuntamiento de Algete ha retirado el nombre de Joan Manuel Serrat de un edificio municipal para renombrarlo con el de un vecino ilustre, que será declarado Hijo Predilecto de la Villa de Algete. Tras la celebración de un pleno extraordinario el pasado jueves, el consistorio, gracias a la mayoría de la Ejecutiva local y el rechazo de toda la oposición, aprobó que el edificio pase a llamarse 'Edificio Cruz Epifanio Mateo Fernández'.

En Algete gobierna la coalición formada por el PP, Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) y Unión Santo Domingo. El profesor Julián Casanova ha comentado que Julia en la onda que es "extraño", a la par que ha recordado que es habitual en España cambiar cosas que no hacen falta y mantener el nombre de "personas que no fueron beneficiosas para la historia y tienen nombre de calles". "Es una tradición muy larga", ha apostillado.

El objetivo es hacer creer a la gente que es una cuestión de gustos

Para Elisa Beni es "una catetada y un sinsentido" y lo que demuestra es "el punto al que hemos llegado", porque hace unos años "Serrat era figura totalmente transversal". A su juicio, es un acto únicamente atribuible a la "grosería espiritual y mental de la gente". Por su parte, Julia Otero lo ha achacado a la ignorancia, porque dentro de unos años "no se acordará ni Dios del alcalde de Algete y todo el mundo seguirá considerando un Dios de la música a Serrat".

Por su parte, Carolina Bescansa cree que todo es cuestión de hacer pasar estas decisiones por una cuestión de gustos. Considera que hay una "voluntad de homologar" la ley de memoria democrática y el consenso social de no dedicar calles, plazas y monumentos a "dictadores fascistas y gente que ha atentado contra las democracias" con las "preferencias ideológicas". El objetivo es hacer creer que es una "cuestión de gustos" y que es "legítimo" dedicarle una calle a Serrat o a Primo de Rivera.

Durante el mes de marzo, período de información pública de la propuesta, Vecinos por Algete presentó una serie de alegaciones en las que defendían la conservación del nombre de Serat. Según su portavoz, Sergio Velasco, el cantante es un referente cultural y su nombre está en el edificio desde hace dos décadas.

Desde el Ayuntamiento sostienen que no es posible poner el nombre del vecino en otro lugar

Desde el PSOE pidieron que la propuesta se abordara desde una perspectiva "no excluyente". También creen que la medida ha provocado gran rechazo en la sociedad no por el homenaje al vecino de la localidad, sino por la retirada del nombre de Serrat. La elección de Cruz Epifanio Mateo Fernández es como agradecimiento a su trayectoria cultural, musical, educativa y social, así como por su contribución histórica a la vida del municipio.

En cuanto al Ayuntamiento de Algete, cuyo alcalde es el popular Fernando Romo, defiende los méritos del vecino algeteño en su labor como profesor, director de la Banda de Música Villa de Algete y promotor de iniciativas culturales locales, frente a "la falta de arraigo" y de "vinculación directa" de Serrat con el municipio.

Sobre la posibilidad de poner el nombre de Cruz Epifanio a otro edificio, desde el consistorio sostienen que no es posible porque en la localidad no hay otro centro que reúna las características que cuadren con los méritos del vecino, por el tipo de actividades que se desarrollan en él y aseguran que los vecinos están conformes con el cambio.