El Bernabéu se prepara para que el Papa se sienta "como en casa" en un macroevento cargado de magia, música y procesiones

Tan solo queda una semana para que se produzca la visita del Papa León XIV a España. El próximo 6 de junio, el sumo pontífice aterrizará en Madrid para iniciar un viaje apostólico que continuará por Barcelona y que dará por concluido en las Islas Canarias el 12 de junio.

En su visita a la capital española, el Papa protagonizará un encuentro multitudinario el próximo 8 de junio en el Santiago Bernabéu, en el que no faltará la magia, la música y las procesiones de la Virgen de la Almudena y del Cristo de Medinaceli a pie de campo.

El sacerdote diocesano Fernando Rubio ha sido el encargado de adelantar algunos de los últimos detalles de este macroevento: "El escenario no será 360 grados por cuestiones de seguridad", informaba, a la vez que han buscado que sea lo más parecido a un salón "para recibir al Santo Padre como en casa".

Los periodistas Christian Gálvez y Patricia Pardo serán los encargados de presentar este evento, que contará con actuaciones como la del mago Jorge Blass o la de los cantantes David Bustamante, Daniel Diges, Diana Navarro, Íñigo Quintero, El Pulpo, Hakuna o La voz del desierto.

También participarán músicos como Luis Alfredo, Chito Morales y Maite López, la Orquesta Sinfónica Cruz Diez, la banda Pop Salesianos y el coreógrafo Ismael Olivas junto a sus bailarines. Por su parte, el párroco de Nuestra Señora del Pilar dirigirá un gran Coro Familiar de Madrid compuesto por más de un millar de cantantes.

Unas 70.000 personas acudirán a esta cita apostólica en el Bernabéu

Un encuentro al que están invitadas unas 70.000 personas y que dará comienzo un par de horas antes de que el Papa acuda al estadio. Se interpretará un repertorio para acompañar la oración y la celebración de toda la diócesis, con composiciones de autores clásicos y contemporáneos.

La Archidiócesis de Madrid no ha descartado que el Pontífice vaya a visitar otras zonas del estadio, como los vestuarios o el museo, ya que acude a reunirse con la Iglesia diocesana. Han puntualizado, no obstante que, "el Real Madrid tiene su peso, pero más allá de esa fiesta diocesana no hay más guiño a lo deportivo del club".

Los organizadores han asegurado que el público será partícipe de este evento, aunque han dejado claro que "no van a hacer especial ruido", porque el evento "acaba pronto". En palabras del sacerdote, "está orientado a que no sea ni un show ni un festival, aunque sea un momento festivo", ha puntualizado.