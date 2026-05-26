Así ha sido la brutal pelea a sillazos contra una hamburguesería en la Feria de Córdoba: "Te voy a matar"

Una reyerta en la noche del pasado lunes ha dejado un herido leve en la Feria de Córdoba. Dos clientes de una hamburguesería comenzaron a lanzar taburetes, ollas y todo tipo de objetos contra los empleados del establecimiento dejando una estampa que ha sido grabada por los allí presentes.

El vídeo, que se ha hecho viral en pocas horas, muestra la brutal pelea en la que se lanzan todo tipo de objetos y que se ha saldado con daños materiales y un herido leve. Mientras los ciudadanos trataban de agredir a los trabajadores al grito de "te voy a matar", estos se defendían desde el interior del establecimiento portátil arrojando ollas.

Según la Policía Nacional, los agentes fueron requeridos por la pelea, aunque no se han practicado detenciones y, hasta el momento, tampoco se han presentado denuncias. Asimismo, el motivo de la pelea también se desconoce.

Tres detenidos en otras peleas del lunes

Además de este altercado, el lunes de la Feria de Córdoba se saldó con tres detenidos y seis peleas en las que tuvieron que intervenir la Policía Nacional. Según recogen las actuaciones de la Policía Nacional y la Local, recogidos por Europa Press, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía han realizado 138 identificaciones y han intervenido en seis riñas.

Asimismo, han levantado 54 actas por incumplimientos de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y han ayudado en cinco servicios humanitarios.