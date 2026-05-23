Esta es la ciudad más infiel de España: el 52,2% de sus habitantes reconoce haberlo sido en algún momento

La fidelidad es el pilar más importante de cualquier relación amorosa. Según una reciente encuesta de SigmaDos, el 84,7% de las personas la considera importante, mientras el 81,5% asegura que el amor verdadero y la fidelidad van de la mano. Por sexos, el 88% de las mujeres creen que la fidelidad es muy importante, por el 80,7% de los hombres.

Si bien, hay un lugar en el que estos datos no se cumplen. Se trata de Burgos, la ciudad más infiel de España, tal y como ha contado Laura del Val en Julia en la onda. Según el estudio 'Hábitos sexuales en España 2026' elaborado por Diversual, el 52,2% de los burgaleses reconoce haber cometido una infidelidad mientras mantenían una relación de pareja. "Esto supone que una de cada dos personas es infiel", ha apuntado Laura. Es una cifra que supera en más de veinte puntos la media española, fijada en un 26,6%.

Esta es la provincia menos infiel

En la encuesta han participado 5.414 personas y fue realizada durante el mes de abril. Otro dato sorprendente es que la fantasía más recurrente de los burgaleses es mantener relaciones con personas conocidas, según el 68,1% de los encuestados. En el extremo opuesto de la clasificación se sitúa Cuenca, donde solo el 16,1% reconoce haber sido infiel.

A pesar de ser la provincia más infiel, Burgos no ocupa la misma posición en relaciones sexuales. En este caso, Lleida lidera la clasificación con 7,2 días al mes. Burgos, con 5,9 días se sitúa en este caso un poco por debajo de la media nacional, establecida en 5,9 días. El último lugar lo ocupa Salamanca, con un 4,2.

Otros datos relevantes de la encuesta

Otros datos relevantes de la encuesta y relacionados con la infidelidad son que para el 64,5% intercambiar mensajes subidos de tono sí es ser infiel, mientras que el 91,5% asegura que mantener relaciones sexuales con otra persona es un acto de infidelidad.

Relacionado con esto, el 76,9% considera que tener relaciones sexuales es "muy o bastante importante" para una vida satisfactoria, con diferencias por sexo: 84,8% de los hombres y 69,4% de las mujeres. Asimismo, el 63,1% piensa que tener pareja es "muy o bastante importante" para una vida satisfactoria; aunque entre los jóvenes de 18–24 años, un 49,6% cree que no.