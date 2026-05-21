Muere un hombre de mediana edad tras quedar atrapado entre su coche y una columna en un garaje de Madrid

Un varón de mediana edad ha fallecido en la noche de este miércoles tras quedar atrapado entre su coche y la columna de un garaje ubicado en la calle Alcántara de Madrid.

Así lo han informado fuentes de Emergencias Madrid, agregando que efectivos del cuerpo de Bomberos liberaron a la víctima, ya en parada cardiorrespiratoria a la llegada de los servicios de emergencias.

Finalmente, la muerte ha sido confirmada por Samur-Protección Civil, tras practicarse la correspondiente maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP).