Los Mossos detienen a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, por la muerte de su padre

Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, para llevarlo a declarar ante la jueza de Martorell (Barcelona) como investigado por la muerte de su padre, quien falleció tras caer por un precipicio en la montaña en diciembre de 2024.

Según han informado fuentes cercanas al caso, los Mossos han detenido a Andic esta mañana, tras más de un año de investigaciones sobre las circunstancias en que falleció su padre, y lo han conducido a dependencias judiciales para practicarle las diligencias habituales antes de que comparezca en el juzgado.

La policía catalana tiene previsto que Jonathan Andic comparezca en las próximas horas ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell, que investiga la muerte de su padre desde diciembre de 2024.

Un portavoz autorizado de la familia ha recalcado que la colaboración de Jonathan Andic con las autoridades en la investigación por la muerte de su padre "ha sido y será máxima".