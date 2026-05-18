Shakira gana a Hacienda y recuperará su dinero: "Por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio"

La Audiencia Nacional ha anulado la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 22 de julio de 2021 contra la cantante Shakira, relativa al Impuesto sobre la Renta de las Personas Física e Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2011.

En el fallo, el alto tribunal ha declarado que la resolución, que fue impugnada por la artista colombiana, no se ajusta a derecho. Por ello, la Audiencia Nacional anula la resolución y con ella la de los que trae causa y acuerda la consiguiente devolución de cantidades ingresadas a consecuencia de los mismos, más los intereses legales, con imposición de costas a la Administración.

La cantante ha declarado que "después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio. Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto", ha declarado la cantante tras la sentencia.

Shakira ha lamentado que, aun así, durante casi una década, se le haya "tratado como culpable": "Se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes".

"Hoy esa narrativa cae, y lo hace con la fuerza de una sentencia. Mi mayor deseo es que este fallo siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria", ha apuntado.

La Audiencia Nacional devolverá 55 millones de euros

Según ha comunicado la Audiencia Nacional, tras estimar el recurso presentado por la cantante Shakira contra la Resolución de la Agencia Tributaria y el Tribunal Económico-Administrativo Central, "anula las liquidaciones y sanciones impuestas, un litigio cuya cuantía está tasada en más de 55 millones de euros". Sumando las costas del juicio, así como los intereses de ese dinero, la cantidad podría ascender a los 60 millones de euros.

En la sentencia, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso considera que la Administración no ha acreditado que la cantante permaneciera en 2011 en España más de 183 días, tal y como exige el artículo 9.1 de la Ley 35/2006 en relación con el domicilio fiscal que se determina a la hora de tributar en el IRPF.

De hecho, la Sala entiende que la estancia en nuestro país de Shakira fue de 163 días y que la Administración no ha probado, por tanto, que la cantante tuviera el núcleo de intereses económicos en España.

Shakira, en su máximo esplendor

La autora de grandes hits como Hips Don't Lie, La Tortura o Addicted to You, será la encargada de protagonizar el nuevo himno del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El tema, que recibe el nombre de Dai Dai, recuerda al himno del Mundial 2010 con el mítico Waka, Waka.

De hecho, la FIFA ya ha comunicado que cantará en el descanso de la final del Mundial junto a Madonna y el grupo coreano BTS.

Además, este verano protagonizará una de las giras más multitudinarias que se recuerda en nuestro país, con la construcción del Estadio Shakira, un recinto temporal en el distrito madrileño de Villaverde. El espacio funcionará como sede exclusiva de la residencia europea de la artista colombiana.