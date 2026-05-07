Shakira será la voz del Mundial de Fútbol 2026 con 'Dai Dai'

La cantante Shakira ha anunciado este jueves el lanzamiento de 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial de fútbol de 2026, que se estrenará el próximo 14 de mayo y contará con la colaboración del artista nigeriano Burna Boy.

"Desde el estadio Maracaná, aquí está 'Dai Dai', la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Llega el 14 de mayo", ha escrito la artista en sus redes sociales junto a un vídeo grabado en el estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, donde aparece vestida con una camiseta amarilla y pantalón corto azul, acompañada de varios balones y un grupo de bailarines.

Su tercera participación en un mundial de fútbol

El nombre de la canción, 'Dai Dai', significa en italiano 'vamos, vamos' y será además la tercera ocasión en la que Shakira participe musicalmente en un Mundial de fútbol, después de interpretar 'Waka Waka (This Time for Africa)' en el Mundial de Sudáfrica 2010, conquistado por España, y de volver a estar vinculada al torneo en Brasil 2014 con 'La La La'.

El Mundial de 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá y contará con distintas canciones oficiales dentro de la estrategia musical impulsada por la FIFA para esta edición del torneo. Este evento futbolístico será el mundial más largo de la historia al contar con la participación por primera vez de 48 selecciones de los cinco continentes, en vez de las 32 de los anteriores. En total, se jugarán 104 partidos en once ciudades de EEUU, tres de México y dos de Canadá, un 62% más que en la cita de Qatar, que contó con 64 encuentros.

El sorteo de la fase final, compuesta por 12 grupos, se realizará el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy en Washington. España, que lidera su grupo de clasificación tras vencer a Bulgaria y Turquía a domicilio, espera ser una de las cabezas de serie.

'La Roja', que cerró 2024 como tercera selección en el ranking FIFA tras Argentina y Francia, es uno de los ocho combinados nacionales que han ganado la Copa del Mundo junto a Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia, Uruguay e Inglaterra desde su primera edición en 1930.