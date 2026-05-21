Plan de movilidad "sin precedentes" ante la visita del Papa a Madrid: cortes de tráfico, bus gratis y petición de teletrabajo

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado el plan de movilidad, seguridad y emergencias para la visita del Papa León XIV a Madrid, que obligará a ejecutar cortes de tráfico significativos de tráfico, contempla la gratuidad de los autobuses de la EMT y la recomendación de teletrabajar durante la semana de la visita.

José Luis Martínez-Almeida ha comparecido con la vicealcaldesa y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, y con el delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante, para informar del plan de movilidad y seguridad para la visita del Papa, un "acontecimiento histórico para la ciudad de Madrid, de una trascendencia extraordinaria y de una magnitud sin precedentes", como consecuencia de la afluencia de personas y de los eventos e itinerarios que seguirá el Papa y sus comitivas.

Almeida ha señalado que la exigencia logística y organizativa para el Ayuntamiento "no tiene prácticamente precedentes", superando la cumbre de la OTAN en duración y asistencia multitudinaria. Ha explicado que han estado en contacto con los organizadores para minimizar las afecciones que se producirán durante los cuatro días de la visita, así como en los "diez días inmediatamente anteriores a la llegada del Papa y en los dos días posteriores a que el Papa se vaya de la ciudad de Madrid".

Aquí vamos a estar todos afectados

También se busca garantizar la seguridad en la ejecución de estructuras, fundamentalmente en la Plaza de Lima y en la Plaza de Cibeles. El Ayuntamiento prevé un millón de personas para la vigilia en plaza de Lima y 1,5 millones para la misa en Cibeles, aunque el Consistorio contempla que pueda ser incluso superior y está preparado para asumirlo.

"Aquí vamos a estar todos afectados. La respuesta ha de ser bien clara y ser honesto con los madrileños. Todos los que vivimos en esta ciudad, con independencia de que sea dentro del perímetro de M-30 o fuera del perímetro, y todos aquellos que entran a la ciudad de Madrid diariamente, se van a ver afectados como consecuencia de las restricciones y de las afecciones derivadas tanto de la organización, del montaje como del desmontaje", ha insistido Almeida.

Principales vías afectadas: Plaza de Lima y Plaza de Cibeles, puntos clave afecta

El alcalde ha detallado que dos lugares estarán "especialmente afectados" y que impactan en el principal eje norte-sur de circulación en la ciudad. En el Paseo de la Castellana: la Plaza de Lima y la Plaza de Cibeles.

En la Plaza de Cibeles

Desde el 21 de mayo : en el eje Recoletos-Castellana, en la Plaza de Cibeles , se procederá a la descarga de material para la instalación del escenario donde se celebrará la misa del Papa el domingo 6 de junio.

: en el , se procederá a la descarga de material para la instalación del escenario donde se celebrará la misa del Papa el domingo 6 de junio. A partir del 23 de mayo se producirá la "ocupación permanente de un carril del Paseo del Prado en sentido norte" .

se producirá la . Desde el 25 de mayo se ocuparán "tres carriles para montar estructuras destinadas al coro"

se ocuparán el 4 de junio se realizará el "cierre total al tráfico de todo el eje de la Plaza de Cibeles".

En la Plaza de Lima

El 21 de mayo se procederá a la "ocupación de un carril en sentido norte desde la Plaza de San Juan de la Cruz a Nuevos Ministerios" .

. A partir del 25 de mayo se ocuparán "los carriles centrales de la Plaza de Lima", de tal forma que la única manera de transitar será a través de los carriles laterales de la glorieta.

El 3 de junio se procederá al "cierre definitivo del tráfico en todo el ámbito de la Plaza de Lima", incluyendo los carriles laterales.

El Ayuntamiento incorporará las incidencias en navegadores como Google y Waze.

Esto significa que desde el 25 de mayo se producirán "afecciones importantes al tráfico" tanto en la Plaza de Cibeles como en la Plaza de Lima, y que desde el 3 de junio la Plaza de Lima permanecerá "cortada de manera completa", así como la Plaza de Cibeles desde el 4 de junio.

Cortes por los traslados del Papamóvil

Con respecto a los cortes por los traslados en Papamovil, el Ayuntamiento tratará de minimizar el tiempo que se puede producir el corte por las calles por las que se traslade el Papa.

Las alternativas de circulación propuestas incluyen Bravo Murillo y Santa Engracia en la zona oeste, y Serrano, Velázquez, Príncipe de Vergara, Francisco Silvela y Joaquín Costa en las zonas este.

EMT gratis

Para fomentar el uso del transporte público, el alcalde ha informado de que la utilización de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) será gratuita entre el 3 y el 9 de junio.

La flota de autobuses de la EMT se reforzará hasta en un 25% durante esos días, especialmente el fin de semana del 6 y 7 de junio, previendo la llegada de numerosas personas el viernes 5 de junio.

Además, ha acordado con el sector del taxi que toda la flota podrá circular los días 6 y 7 de junio, sin verse afectada por la exigencia de descanso semanal.

Para descongestionar la zona central de la ciudad, se ha trasladado a los organizadores la disponibilidad de seis aparcamientos periféricos para el estacionamiento de autobuses. Están ubicados en Ifema Madrid (con una capacidad para 120-150 autobuses), Valdebebas (80-100), Ciudad Universitaria (70-90), Casa de Campo (60-80), Caja Mágica (60-80) y Planetario-Méndez Álvaro (50-70).

Almeida ruega a las empresas el teletrabajo

El alcalde de la capital ha recomendado también a todas las empresas el teletrabajo entre el 3 y el 9 de junio. Esta última medida se aplicará a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid. "Solicito para cooperar ante el evento que se va a producir, que se dé horario flexible de entrada y salida a todas las empresas y centros de trabajo y fundamentalmente en todas las zonas que están especialmente afectadas por la dificultad que se va a generar", ha señalado el alcalde.

Amplio dispositivo policial

El alcalde ha afirmado que el dispositivo para la visita papal contará con la participación de todas las comisarias territoriales y sumará 4.000 efectivos de la policía municipal destinados a garantizar la seguridad y el control de flujos.

El equipo de bomberos estará provisto de tres bombas y un vehículo de mando para la intervención en cualquier situación y por parte de Samur-Protección Civil, 1.000 sanitarios estarán a disposición de las personas que se acerquen a los eventos.

Se instalarán seis puestos sanitarios avanzados en la plaza de Cibeles y cuatro en plaza de Lima.

Limpieza y alojamiento

En cuanto al dispositivo de limpieza se han habilitado 97 puntos con un total de 1.027 contenedores, además de habilitar 800 baños químicos en Cibeles y 200 en plaza de Lima.

Almeida ha confirmado también que se espera una afluencia de medio millón de personas en plaza de Lima y millón y medio en la misa de Cibeles, por lo que han habilitado 33 zonas polideportivas de diferentes distritos para garantizar que todas tengan un alojamiento "adecuado y necesario" para poder dormir y descansar.

Se ha contemplado también la 'Noche en blanco y amarillo' en la que las instituciones y museos permanecerán abiertos hasta las 2 y 4 de la mañana, pero desde el Ayuntamiento piden que no se queden a dormir ni a guardar sitio para la misa en Cibeles.