Muere una niña de dos años olvidada por su padre en un coche en Brión (A Coruña)

La Guardia Civil investiga la muerte de una niña de dos años en la localidad de Ames, en A Coruña, tras quedar durante horas encerrada en el interior del coche de su padre, coincidiendo además en un día de altas temperaturas en Galicia.

El padre de la menor salió por la mañana a llevar a los dos hijos al colegio, dejó al mayor y se fue a trabajar, olvidándose de que la menor se encontraba dentro del coche.

Ha sucedido en el concello coruñés de Brión; la Guardia Civil ha abierto una investigación, pero las primeras hipótesis apuntan a que el padre se habría olvidado de dejarla en la escuela infantil.

La madre se percató al llegar al centro

Después de llevar a su hijo mayor al colegio, se habría ido directamente a trabajar. Fue la madre de la pequeña la que se percató al llegar al centro.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios, pero la menor entró en parada cardiorrespiratoria y falleció, dejando a una localidad completamente conmocionada.