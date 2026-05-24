La Guardia Civil localiza las tres lanchas militares robadas en Barbate y no descarta la posible implicación de los narcos

Efectivos de la Guardia Civil han localizado este domingo las tres embarcaciones neumáticas de la Brigada de Infantería de Marina del Tercio de la Armada que fueron robadas durante unas maniobras militares en la playa de El Retín, en Barbate (Cádiz).

El suceso continúa siendo investigado por parte del instituto armado, que no descarta la posible implicación de bandas vinculadas al narcotráfico en los hechos, según han indicado fuentes cercanas a la agencia EFE.

Las embarcaciones fueron localizadas hacia las 15:40 horas por parte de los agentes cerca del Polideportivo de la ciudad gaditana. Según apuntan medios locales y en línea con lo defendido por las citadas fuentes, detrás de la sustracción podrían encontrarse grupos relacionados con el narcotráfico que operan en el entorno de Barbate.

Seis días de búsqueda intensa

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, cuando efectivos de Infantería de Marina hacían ejercicios en la zona militar de El Retín y dejaron las embarcaciones estacionadas en un espacio habilitado dentro del recinto militar tras finalizar las maniobras.

Cuando los militares regresaron posteriormente para recuperarlas, comprobaron que las tres lanchas habían desaparecido. La Armada presentó entonces una denuncia ante la Guardia Civil, que abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del robo e identificar a los responsables.

Además de las embarcaciones, los autores también sustrajeron diverso material que se encontraba en el interior. Entre los objetos desaparecidos figuran equipos de rastreo y un total de once trajes secos utilizados para operaciones especiales, cuyo valor conjunto ronda los 20.000 euros.

Cuatro agentes muertos en dos años

Recordemos que hace escasas semanas dos guardias perdieron la vida durante una operación contra el narcotráfico tras chocar las dos embarcaciones en las que iban. Una noticia que no pasó desapercibida para diversas asociaciones del Cuerpo, que ya llevan años denunciando la precariedad de las condiciones en las que trabajan los agentes. Estas dos muertes se suman a las otras dos que tuvieron lugar precisamente en esta localidad gaditana en 2024 por el mismo motivo: la lucha contra los narcos.