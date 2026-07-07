DMOCRACIA: la marca streetwear conmemorativa creada por el Gobierno desata el debate por su coste

El Gobierno ha puesto en marcha DMOCRACIA, una marca de ropa nacida al calor de la conmemoración de los 50 años de España en Libertad, con una campaña que mezcla política, moda e influencia digital. La propuesta, diseñada para acercar los valores democráticos a los jóvenes, ha levantado una intensa polémica por su estética de streetwear y, sobre todo, por el dinero público que hay detrás de esta operación.

Una campaña con estética de marca

DMOCRACIA se presenta como una línea de streetwear con camiseta, sudadera y pantalón, y su lema resume la intención política de la campaña: "Cuando te vistes, te posicionas". La colección forma parte del programa "España en Libertad. 50 años", impulsado por el Ejecutivo para difundir valores democráticos; y coincidiendo con el proceso de Transición iniciado tras la muerte del dictador Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975..

La promoción ha seguido códigos muy reconocibles del marketing contemporáneo: vídeo grabado en el Congreso, difusión en redes sociales y apoyo de creadores de contenido como Marina Rivers. Además, las prendas no se han puesto a la venta de forma general, sino que su reparto se ha articulado mediante acciones promocionales y sorteos en Instagram.

Quién es Bnomio

El director creativo de la colección es Bnomio, nombre artístico de José Luis Pérez Ramos, un creador madrileño con trayectoria como diseñador gráfico, ilustrador y director de arte. Su trabajo se mueve entre el arte, la identidad visual y la estética minimalista en blanco y negro, con referencias al streetwear, los tatuajes clásicos y la cultura urbana.

Antes de DMOCRACIA, Bnomio ya había impulsado su propia firma de moda, OVNNIE, descrita como una propuesta de espíritu vanguardista y con fuerte base conceptual. Su perfil profesional incluye colaboraciones con marcas como Levi’s, Foot Locker, Vans o Citroën, además de trabajos para cabeceras como la revista Retina (El País) y Yorokobu.

El coste de la iniciativa

La gran controversia está en el dinero. Distintas fuentes sitúan en 14,6 millones de euros la transferencia aprobada por el Consejo de Ministros para atender los gastos asociados al comisionado de los "50 años de España en libertad", una cifra que engloba varias acciones de comunicación y programación institucional, incluida esta marca de ropa.

Algunos medios hablan además de un plan de acción por la democracia que supera los 13 millones de euros, aunque no detallan qué parte exacta corresponde a la colección de ropa, la producción audiovisual o la campaña de difusión. En consecuencia, el coste directo de DMOCRACIA no aparece desglosado de forma pública en las informaciones consultadas.

El foco político

El Gobierno defiende que la iniciativa busca acercar los valores democráticos a la juventud con formatos y lenguajes actuales. Sin embargo, la elección de una marca de ropa y una campaña con estética comercial ha sido criticada por convertir una conmemoración institucional en una operación de imagen financiada con fondos públicos.

La presencia de influencers como Marina Rivers ha reforzado ese enfoque de campaña digital, pensado para maximizar alcance en redes y viralidad entre públicos jóvenes. En la práctica, DMOCRACIA ha terminado por situarse en el centro del debate sobre hasta dónde puede llegar la comunicación política cuando usa recursos públicos y códigos de consumo.