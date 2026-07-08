Ketty Garat, sobre la petición de Zapatero de no ser investigado por Hacienda: "Tiene un presente muy negro y un futuro mucho más negro"

La investigación sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sigue avanzando con el objetivo de esclarecer si incurrió en delitos de tráfico de influencias y malversación. Sin embargo, el pasado 15 de junio Hacienda informó que había emprendido una inspección fiscal contra él y su familia.

Ante el inicio de estas pesquisas, el exdirigente del PSOE ha solicitado que se suspenda la inspección que se le ha abierto a él, a su esposa y a sus hijas para investigar su renta de 2021 a 2024. Zapatero se acoge a la denominada "prejudicialidad penal", donde cualquier investigación debe suspenderse si existe una instrucción judicial penal previa.

El que fuera líder del PSOE ha recordado que no se pueden tener dos casos paralelos y ha cargado contra la Agencia Tributaria por haber iniciado la inspección de forma "unilateral y caprichosamente". Y sobre esta petición de Zapatero de no ser investigado ha hablado la periodista Ketty Garat en Por Fin, asegurando que se trata de algo "sorprendente" viniendo de una persona que presuntamente no tiene nada que ocultar.

Zapatero pide no ser investigado

Tras conocerse la noticia de que Zapatero ha solicitado a la Agencia Tributaria no ser investigado, la periodista Ketty Garat se muestra sorprendida por la decisión. "¿Qué clase de estrategia es decirle a la Agencia Tributaria 'no me investigues no me vayas a encontrar algo'", apunta.

Según explica, hacer todo lo posible por no ser investigado no es una actitud propia de una persona que no tiene nada que esconder: "La reacción de un político que quiere proyectarse como alguien honesto que no ha cometido ningún delito es 'investiguen todo lo que necesiten' y colaboración máxima con la justicia". Por ello, la petición de Zapatero es, según Garat, un error táctico y estratégico.

Sin explicaciones tras más de 50 días

Casi dos meses han pasado desde que se encontraron las joyas por las que José Luis Rodríguez Zapatero está siendo investigado, y aún no existe una explicación por parte del expresidente. En este sentido, Ketty Garat asegura que "no existe explicación posible" ya que "no son un regalo, sino un método de pago".

Además, la periodista recalca que en el auto del juez Calama, Zapatero aparece "en el vértice de un entramado de tráfico de influencias a escala global en el mercado del petróleo, del oro y de otro tipo de materias primas".

Tiene un presente muy negro y un futuro mucho más negro

Por ello, Ketty Garat explica que todo lo que circula alrededor de Zapatero apunta a un mismo sitio: "Tiene un presente muy negro y un futuro mucho más negro", concluye.