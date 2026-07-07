Cristiano Ronaldo en Onda Cero: "Seguramente fue el mejor partido de España desde que empezó el Mundial"

Cristiano Ronaldo ha pasado brevemente por los micrófonos de Onda Cero. Preguntado por las posibilidades de España en lo que queda de Mundial, el astro portugués lo tiene claro: "España está siempre ahí", ha asegurado, al tiempo que ha añadido: "Seguramente fue el mejor partido desde que empezó el Mundial".

Sobre el partido, Cristiano Ronaldo ha señalado que fue un encuentro "muy disputado" y que se van con la "conciencia tranquila" porque podía haberse dado "para nosotros también", pero que el equipo de Luis de la Fuente ha sido ·mejor porque ha hecho un gol".

Por otro lado, en la zona mixta posterior al partido, Cristiano Ronaldo ha confirmado que este ha sido su último Mundial. "Me voy con la conciencia tranquila y la vida sigue", ha expresado el astro portugués, que ha recordado que antes de su llegada a la selección el equipo no había ganado ningún título y con él ha ganado tres.

El Mundial no es uno de ellos, pero no se ha mostrado preocupado, al contrario. "He dado mi mejor, he ganado tres títulos. Contento. El mayor título fue en 2016, tiene la misma dimensión que un Mundial".

España y Portugal han reeditado el partido de cuartos de final de 2010, de la Copa del Mundo que se llevó La Roja, y que también terminó por 1-0 gracias al gol de David Villa. Esta vez ha sido un gol de Mikel Merino en el último minuto a pase de Ferrán Torres -los dos llevaban menos de 10 minutos sobre el terreno de juego- el que le ha dado la victoria al combinado nacional.

Cristiano Ronaldo ni ha cuajado un buen partido, en línea con sus actuaciones durante el Mundial, aunque ha puesto en apuros a Unai Simón un par de veces; de hecho, ha intentado batir al guardameta español -que sigue sin encajar gol en toda la competición- de chilena.