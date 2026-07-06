Las notas de España contra Portugal: La épica de Merino vuelve a dar el pase a España

España llegaba a este duelo ibérico con la sensación de haber recuperado su fútbol, aunque con el miedo y las dudas de romper un bloqueo que desde hacía 16 años no era derribado. El combinado nacional tuvo un partido donde sin mucho brillo volvió a dejar muy buenas sensaciones atrás.

Los cambios del técnico riojano fueron claves en el pase a cuartos de final de la Roja, ya que la entrada de Ferrán Torres y Mikel Merino desatascó un partido que se veía abocado a decidirse en el tiempo extra; o peor aún desde la línea de los once metros.

La mejor noticia del duelo fue precisamente esa, y es que la sustituciones consiguieron revitalizar un ataque que por fin pudo batir a Diogo Costa. Con todo esto España deberá esperar a su rival, que saldrá del Bélgica-Estados Unidos de esta madrugada, con la tranquilidad de haber mantenido otra portería a cero y con la tranquilidad de que el seleccionador fue decisivo en el encuentro.

Pocas notas altas aunque un suelo muy competitivo

Sin lugar a dudas el jugador con el mejor rendimiento con el paso de los minutos fue el centrocampista Rodri, que jugó sus mejores minutos desde el inicio de la cita mundialista con un gran criterio con y sin balón.

Otro de los jugadores destacados fue Unai Simón, que aunque no tuvo que repeler un asedio portugués fue muy solvente en dos momentos claves del partido. Junto a él destacó el encuentro de Pau Cubarsí, que sigue demostrando partido tras partido que su nivel defensivo es el de uno de los mejores zagueros del mundo.

Y por supuesto cabe destacar la actuación de Ferrán Torres y Mikel Merino, quienes en pocos minutos desatrancaron la ofensiva española y fueron claves para dar un giro de 180 grados a la contienda.

Pedri y Oyarzabal desaparecidos

Pedri cuajó una mala actuación en el centro del campo español, con muchos errores y poca solvencia en los minutos que disputó. Su partido recordó a aquellos duelos en la Eurocopa 2024 donde tras su lesión el equipo mejoró con la entrada de Dani Olmo.

El otro señalado, y puede que por primera vez, fue Mikel Oyarzabal. El atacante erró una ocasión clarísima en la primera mitad y nunca tuvo un impacto destacado en su aporte ofensivo.

Las notas de España contra Portugal

Unai Simón: 7'5

El guardameta tuvo una buena actuación en la primera mitad con dos paradas de mérito dentro del área.

Pedro Porro: 7'3

El lateral extremeño tuvo una de sus mejores actuaciones en lo defensivo, pero con

Cubarsí: 6'8

Muy solvente en los balones disputados y vital para la salida del balón de España.

Laporte: 6

Sin haber ganado ninguno de sus duelo, el zaguero del Athletic Club de Bilbao no cometió grandes errores y dio oxígeno a España con su gran acierto desde el pase.

Cucurella: 6'5

El flamante nuevo lateral madridista

Rodri: 8

El capitán tuvo sus mejores minutos en este Mundial en la primera parte, con varios pases largos que rompieron las líneas lusas y que

Pedri: 4'5

No fue el mejor partido del canario, con unos primeros 45 minutos muy erráticos donde acumuló hasta 7 pérdidas. Aunque en sus botas nació una de las ocasiones del combinado español, el centrocampista culé fue difuminándose con el paso de los minutos.

Dani Olmo: 6

El mediapunta del FC Barcelona estuvo irregular

Lamine Yamal: 7

Aunque no tuvo su noche más inspirada, el de Rocafonda fue la pólvora en los escasos chispazos del equipo, con un gran desempeño rompiendo las defensa portuguesa.

Mikel Oyarzabal: 5

El delantero txuriurdin careció de esa eficacia en el disparo que ha sido su firma con la Roja.

Álex Baena: 6

El extremo tuvo un partido correcto aunque con poco protagonismo. Errático en los centros, pero con buenos porcentajes en el pase y en el disparo.

Ferrán Torres: 7

El Tiburón apareció cuando más lo necesitaba el equipo, con un pase clave que dejó solo a Mikel Merino que batió a Diogo Costa

Fabián Ruiz: 6'5

Fabián Ruiz no pudo dejar muchos destellos de su calidad en sus escasos minutos, pero fue clave en la presión al rival y en varias acciones defensivas.

Mikel Merino: 8

El héroe de Stuttgart se volvió a vestir de ídolo, culminando con un disparo la increíble jugada colectiva

Borja Iglesias: S/C

Luis de la Fuente: 8

Acertó con los cambios más que nunca en el torneo y encontró la fórmula para que España recuperara su mejor versión de la mano de Ferrán Torres y Mikel Merino, dos jugadores que no llegaban en su mejor momento a la cita.